買地取代購屋！14上市櫃公司桃園搶地8.4萬坪

平均地權條例三讀過關，未來私法人購屋將採登記制，台灣房屋趨勢中心表示，不少上市櫃公司已超前部署，以買地取代購屋，根據公開資訊觀測站資料，2022年迄今有14家上市櫃公司購入桃園土地，總投入資金逾171億元，土地面積逾8.4萬坪。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，桃園產業多元，富具人口紅利，且享有國門之都的國際空港運輸優勢，不僅吸引國際大廠投資，許多國內上市櫃公司看好桃園的發展優勢，也積極在桃園開疆拓土。

江怡慧分析，上市櫃大廠紛在桃園投資土地，主要是桃園具備三大優勢，包括交通便利性、產業群聚力，以及桃園人口持續成長、就業人才豐沛等。以去年投資桃園不動產14家上市櫃公司中，逾三成紛紛搶進航空城產業專區。

台灣房屋航空城直營店店長徐國強指出，主要因為此專區優先提供給雲端運算、智慧車輛、國際物流、生科醫藥、航空輔助、綠能等相關產業，以智慧城市、創新創業為發展重點。

其中零售業者統一超（2912），7月不僅豪砸60億進駐占地2.6萬坪的航空城產業專區H基地，也投資7億購入台中北屯約600坪土地；國內食品龍頭統一集團，也佈局設置北中南大型物流園區，北部據點是今年3月購入的楊梅逾7000坪土地；此外健策、大樹、藥華藥等大廠，也都花費重金挺進桃園航空城，均不排除是作為企業倉儲所用！

另外，未來趨勢產業的綠能大廠中興電，近年不僅於台南、花蓮發展太陽能，還在高雄發展餘氫發電技術，如今更在桃園觀音加深布局力道，於觀塘大潭電廠周邊投入3.8億購入1,270坪的廠房，擴展綠能產業。

其他產業如正道、三陽工業等大廠，也分別在蘆竹、桃園等地置產，營建類4大建商的華建、愛山林、興富發以及遠雄，亦積極以合建方式投入桃園房地產市場。