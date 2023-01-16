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14大上市櫃桃園搶地 投入資金逾171億元 專家曝3關鍵

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
桃園航空城計劃二期徵收農地示意照。圖／台灣房屋提供
桃園航空城計劃二期徵收農地示意照。圖／台灣房屋提供

台灣房屋趨勢中心根據公開資訊觀測站統計，2022年迄今有14大上市櫃公司投入資本購入桃園土地，總投入資金逾171億元，欲開發超過8.4萬坪土地。房仲業者指出，平均地權條例三讀過關，未來私法人購屋將採登記制，不過，去年已經有不少上市櫃公司超前部署，以買地取代購屋。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，桃園富具人口紅利及產業多元的工商大城，且享有國門之都的國際空港運輸優勢，不僅吸引國際大廠紛紛投資，同時有許多國內上市櫃公司看好桃園的發展優勢，也積極在桃園開疆拓土。

江怡慧分析，上市櫃大廠投資選址有三大方向，第一是交通便利性，四通八達的交通條件，是任何產業深耕的主要考量，尤重國際空港，能讓來自世界各地的材料、商品、人才更快速運轉。

第二是產業群聚力，大廠選擇產業專用區或是選擇具相關產業群聚的區域，有利於打造完整產業鏈穩定產銷，航空城產業專區的基地就是最佳案例。

第三是人才充沛度，產業進駐創造大量就業機會，也意味著企業具備龐大的人才需求，因此人口持續成長、就業人才豐沛的區域，就成為企業落腳的關鍵考量。而桃園在人才、產業、交通方面均得天獨厚，使企業投資表現大放異彩。

去年投資桃園不動產14大上市櫃公司中，逾三成搶進航空城產業專區，台灣房屋航空城直營店店長徐國強指出，主要因為此專區優先提供給雲端運算、智慧車輛、國際物流、生科醫藥、航空輔助、綠能等相關產業，以智慧城市、創新創業為發展重點。

像零售業者統一超（2912），7月不僅斥資60億元進駐占地2.6萬坪的航空城產業專區H基地，也以7億元購入台中北屯約600坪土地；統一集團也布局設置北中南大型物流園區，北部據點為今年3月購入的楊梅逾7,000坪土地；此外，健策、大樹、藥華藥等大廠，也都花費重金挺進桃園航空城，均不排除是作為企業倉儲所用。

重電業者中興電，近年來也積極綠能產業，不僅於台南、花蓮發展太陽能，還在高雄發展餘氫發電技術，更在桃園觀音加深布局力道，於觀塘大潭電廠周邊投入3.8億購入1,270坪的廠房，擴展綠能產業。

其他產業如正道、三陽工業等大廠，也分別在蘆竹、桃園等地置產，營建類四大建商的華建、愛山林、興富發以及遠雄，亦積極以合建方式投入桃園房地產市場。

至於鋼鐵大廠世紀鋼，則是砸6.51億購買大園區航空城客運園區附近，總面積約15,917.1坪的一般農業區土地，將投資非營業用不動產，進行後續變更產業園區計劃。

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