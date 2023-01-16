東陽2022年自結合併稅前EPS 4.48元 成長2.38倍
隨著物流順暢，東陽（1319）2022年出貨量大增，自結合併稅前淨利25.97億元稅前EPS 4.48元成長2.38倍，創2018年來新高。
東陽2022年12月自結合併稅前淨利 8,278萬元(12月匯兌損失3,868萬元)較去年同期成長79%。全年自結累計合併稅前淨利為25.97 億元，較去年同期累計成長2.39倍，稅前EPS 4.48元，創2018年來新高紀錄。
暴雪肆虐的北美市場需求增加，客戶擴大使用AM件，對AM業績有長期的助益，加上中國大陸全面解封，產能利用率逐步提升。東陽持續優化產線，同步加強輕量化新技術、新工法，提高整體競爭力。
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