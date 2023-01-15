經濟選書／培養專注力 抗壓好方法

意志力也跟肌肉一樣，經過一天的操勞後會消耗殆盡，意志力的耗損被稱為「自我耗竭」（ego depletion），這就是為什麼我們會在午夜時打開冰箱偷吃點心的原因，難怪爸媽老是告誡我們：「大半夜還不睡覺肯定沒好事。」

「自我耗竭」還說明了為什麼早上一開工就處理重要任務是有利的，不過這並不表示所有的夜貓子都不走運。

麥高尼格是這樣解釋的：「這就像鍛鍊自己成為一名意志力運動員；如果把意志力比喻為一塊肌肉，那麼它應該是可以被訓練的。就跟體能運動一樣，使用你的自制力肌肉可能會很累，但是經過一段時間的鍛鍊，你的意志肌力和肌耐力就會增強。因此起初覺得很困難的事情，做一段時間之後就會變得容易些；當你養成鍛鍊意志力的習慣後，就比較能抗拒誘惑。」

如果大腦可以像肌肉一樣訓練，那便衍生出另一個問題：努力鍛鍊之後，我們的大腦會出現實質的變化嗎？麻州綜合醫院裡的哈佛大學研究人員決心找出答案。

在研究開始的兩周前，研究人員先對參與者的腦部做了磁振造影（MRI），然後將參與者分成兩組：一組練習冥想（平均每天27分鐘），另一組則不練習。

僅僅八周後，「冥想組」海馬迴的灰質便增加了。原本灰質會隨著年齡的增長而自然減少，因此冥想可以幫助灰質增長這一事實非常重要。灰質對於學習、視覺、聽覺、衝動控制、語言和記憶至關重要，且能提升我們的自我意識、同情心及內省能力。灰質能幫助大腦處理資訊和計算，而白質則像連接中樞神經系統各個部分的高速公路。

表示壓力增加的參與者，與其杏仁核中的灰質密度升降有關，眾所周知杏仁核在焦慮和壓力扮演重要角色。當俗稱壓力荷爾蒙的皮質醇升高時，會減損大腦正常運作的能力；壓力會殺死腦細胞，甚至降低腦容量。

慢性壓力會使前額葉皮質萎縮，前額葉皮質是大腦中負責記憶和學習的區域。

雖然壓力反應始於腦部，卻是一種全身性的生理反應。應付壓力最好的方法之一，就是專注於你自身及周遭正在發生的事情。

這句話乍聽之下似乎違反常理，但專注確實是培養正念的第一步，正念是一種能夠治療諸多心理（以及生理）問題的技術。