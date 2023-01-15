漲多量崩、沒有接盤俠…專家：全台14區房價拉警報

景氣不佳，央行升息，加上政府修法重手打炒房，近期房市交易急凍，喊跌房價聲浪四起。元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，有三種現象的區域，今年最可能面臨房價挑戰，是今年房市高度警戒區。

這三種區域是「該漲沒漲又量縮」、「價格漲多，交易量急遽衰退」，以及「接盤俠所剩無幾」區域。以七大都會區來說，至少有14個地區符合部分狀況，購屋者在這些區域買房，宜謹慎留心。

這14區包括北市奇岩重劃區、台北車站生活圈，新北土城重劃區，鳳鳴重劃區，桃園A7重劃區，青埔特區，新竹高鐵特區，縣治二期，台中廍子重劃區，水湳經貿園區，台南平實重劃區，LM特區，高雄橋頭新市鎮，高雄大學特區。

其中在「該漲沒漲又量縮區」方面，周昆立表示，這幾年房市交易熱絡，幾乎所有地區房價都創新高，而這樣熱絡的狀態下，如果價格還跌、還量縮，那恐怕就是弱勢中的弱勢區。

以台北車站生活圈來說，雖有台北雙星加上西區門戶計畫等題材，但因台北雙星2027才可能完工，加上區域老屋眾多、都更整合不易，購屋者不易看到現況環境有明顯改善，2022年區域大樓房價不漲反跌，年跌幅還高達4.3%。

而且，去年交易量還比2021年減少53%，顯見購屋者對於該區生活圈的前景仍持保留態度，買氣不易提升。因此，今年房市若持續低迷，這樣的弱勢區在沒特別新利多下，恐也難以立即翻轉。

再以「價格漲多，交易量急遽衰退」來說，這些地區大多是近年熱門的新興重劃區，由於投資客與自住客搶進，近年房價狂飆，去年下半年以來，全台房市冷卻，這些新興重劃區雖然房價還沒跌，但是交易量已出現大幅萎縮，未來價格要繼續攀升，難度就相當大。

以六都+新竹縣市來說，近年熱門的新北土城暫緩重劃區、鳳鳴重劃區；桃園A7重劃區、青埔重劃區；新竹縣市高鐵特區、縣治二期重劃區；台中廍子重劃區、水湳經貿園區；台南平實重劃區、高雄橋頭新市鎮與高雄大學特區等都有這樣的狀況。

上述區域大樓交易量去年普遍年減4~7成，這些區域近年因題材眾多，房價暴漲，但目前區域交易量急劇萎縮下，還要繼續追高恐有不少風險，值得購屋者多小心。

最後「接盤俠所剩無幾」更是該留意的警戒區。

以台北奇岩重劃區來說，區域有不少大坪數、高總價產品，近年在高總價產品低迷下，去年當地大樓交易量僅27件，幾乎只剩下2019年211件的一成交易量，也導致奇岩重劃區近年一直賠售資訊不斷傳出，現在要進場的買盤恐要多留意後續能否順利脫手的問題。

再以台南近年熱門的LM特區來看，2019區域大樓房價每坪僅15.7萬，到去年已高達30.7萬，幾乎翻了一倍，由於房價漲太快，區域交易量快速消退，2020年區域大樓年交易量達579間，但到2021年確只剩下68間、去年也只有74間，顯見買盤陷入觀望。雖然LM特區有台積電（2330）題材，但交易量若無法提升回來，未來不僅要繼續創高價有難度，購屋者還要嚴防有行無市的狀況。