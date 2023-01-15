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凱基證券寒冬送暖 助弱勢家庭11年不間斷

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基慈善基金會執行長曾錦隆（右一）致贈寒冬送暖慰問金，祝福兔年闔家平安。（凱基證券/提供）
凱基慈善基金會執行長曾錦隆（右一）致贈寒冬送暖慰問金，祝福兔年闔家平安。（凱基證券/提供）

凱基證券捐贈設立凱基慈善基金會關懷弱勢，提供突遭變故之學生家庭或個人即時性急難救助，連續11年來已協助近500個家庭度過短期難關，在每年農曆年前進行寒冬送暖活動，親訪部分受助家庭致贈年節慰問金，傳遞企業社會的溫暖，祝福新年闔家平安。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，協助弱勢是凱基慈善基金會的基本核心，急難救助以救急為目的，讓突逢變故的家庭能夠維持運作，再加上助學金的協助，讓孩子的學習與家庭維持正常運作，同時也為孩子們建立起長期的關懷系統。寒冬送暖活動主要探訪這些接受急難救助與助學金的孩子們，經由親訪慰問，持續瞭解小朋友和家庭是否需更多協助。

每年急難救助的弱勢家庭當中，單親或隔代教養比例相當高，經濟上捉襟見肘極需協助，例如，新北的學童小雅原為四口之家，從事旅遊業的父母因新冠肺炎疫情失業轉任外送員，爸爸卻於外送途中遭交通意外身亡，由媽媽獨力扶養兩名幼兒，生活陷入困頓；雲林學童小峰是三代同堂之家，未料務農的爸爸突罹癌三期，新住民媽媽照顧老、幼、病一家大小疲於奔命，一人支撐家計甚為辛苦。凱基慈善基金會救助金幫助這些家庭適時喘一口氣，農曆年前更親訪致贈慰問金和年菜，讓許多家庭熱淚盈眶，感謝來自企業的溫暖。

凱基慈善基金會以協助弱勢為宗旨，長期回饋社會，除幫助突發變故之弱勢學生家庭度過難關，也持續以助學金協助弱勢學生就學，更於助學金徵件時主動針對發生急難家庭進行馬上關懷急難救助，及時伸出援手，連續11年來已投入超過5,000萬元，以實際行動發揮企業影響力，期望拉弱勢孩子一把，為社會永續發展貢獻心力。

凱基證 隔代教養 疫情

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