台北捷運董事長將換人？李文宗證實「已收到電話通知」
台北捷運董事長李文宗證實，已收到電話通知董事長將換人，可能下週一或週二會收到公文，若無註明日期就是文到即生效，農曆年前應會底定；臨時董事會通知則未收到。
李文宗告訴中央社記者，有接到電話通知董事長將換人，但未收到公文，可能因現在是週末的緣故；如果書面資料下週到，又未註明日期，就是即刻生效，新董事長立即上任。
李文宗說，公文送達、召開臨時董事會等流程應該過年前會底定，不過目前未收到開會通知，也不清楚接任者是誰，不過從公司治理的角度當然是無縫接軌、越早越好。
另外，悠遊卡公司人事案，董事長陳亭如及總經理邱昱凱留任與否備受關注。悠遊卡公司則表示，未聽說相關訊息，目前也沒有召開董事會的計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言