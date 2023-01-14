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台北捷運董事長將換人？李文宗證實「已收到電話通知」

中央社／ 台北14日電
台北捷運公司董事長李文宗。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
台北捷運公司董事長李文宗。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

台北捷運董事長李文宗證實，已收到電話通知董事長將換人，可能下週一或週二會收到公文，若無註明日期就是文到即生效，農曆年前應會底定；臨時董事會通知則未收到。

李文宗告訴中央社記者，有接到電話通知董事長將換人，但未收到公文，可能因現在是週末的緣故；如果書面資料下週到，又未註明日期，就是即刻生效，新董事長立即上任。

李文宗說，公文送達、召開臨時董事會等流程應該過年前會底定，不過目前未收到開會通知，也不清楚接任者是誰，不過從公司治理的角度當然是無縫接軌、越早越好。

另外，悠遊卡公司人事案，董事長陳亭如及總經理邱昱凱留任與否備受關注。悠遊卡公司則表示，未聽說相關訊息，目前也沒有召開董事會的計畫。

李文宗 捷運 北捷

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