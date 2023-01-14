高雄5大熱門購屋路段在這 專家：都有這共通點

高雄近年房市熱絡，元宏不動產加值服務平台彙整金融聯合徵信中心資料發現，去年前三季高雄貸款買房案件中，以鳳山新五甲特區的「海涵路」最為熱銷，有高達320件，為高雄各路段的熱銷王。

排名二的是橫跨左營與鼓山近美術館特區「鼓山三路」的250件；第三是橋頭新市鎮「精武路」的225件；第四是楠梓82重劃區「惠義街」的225件；第五是前金高雄新站生活圈「七賢二路」的203件。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，高雄近年房價明顯上揚，從內政部資料可發現，2019年Q1至今，短短三年多高雄平均房價從1字頭跳到2字頭，大幅上漲了25%，目前精華區線上預售5字頭以上的個案就有十多個，足可見高雄房市漲勢之驚人。

他表示，高雄去年熱銷路段及區域，有位於新興重劃區，也有位於機能完善的成熟商圈，共通點是價格平實，有增長潛力。

以2022年最熱銷的鳳山「海涵路」來說，位於新五甲特區，區域交通便利，商圈發展已相當成熟，更可與亞洲新灣區、衛武營特區、新光三越SKM購物中心商圈..等快速串聯，擁有相當便利的購物機能，近年吸引不少建商推案，帶動買盤進駐，近一年區域大樓平均房價從2021年不到2字頭，跳到去年已逼近3字頭，房價漲幅近五成，漲勢相當驚人。

再以第二熱銷橫跨的左營與鼓山的「鼓山三路」來看，位屬內惟生活圈，就在知名的高雄美術館特區旁在，該區去年平均大樓房價每坪僅25.6萬，相對相鄰的美術館特區的每坪35萬，價格平易許多，因此區域推案受到不少購屋者青睞，房價年漲幅也高達2成以上。

至於排名第三的橋頭的「精武路」，位於橋頭新市鎮，該區受到「橋頭科學園區」快速發展利多帶動， 為近年高雄住宅市場關注的焦點，也吸引大量買盤進駐，區域大樓房價短短一年就漲幅逼近四成。2022年區域大樓平均成交單價約26萬，較2021年的18.6萬，房價出現大幅成長。

排名第四的楠梓「惠義街」，位於楠梓82期重劃區，該區為新開發的重劃區，雖然面積不大只有不到11公頃，但該區離中山高楠梓交流道僅需5分鐘車程，往來南北交通相當便捷，更距離捷運紅線都會公園站不遠，只要2站就能到台積電設廠的楠梓加工區站。

而且，附近更有知名的高雄都會公園，區域環境相當不錯。在綜合種種利多優勢下，近年在台機電題材下，吸引不少購屋者與投資者搶進，短短時間區域大樓房價已從2021年的1字頭，到去年已逼近3字頭。

最後排名第五的前金「七賢二路」，位於高雄新站生活圈，區域商店林立，生活機能強，步行10分鐘可到捷運美麗島站，更位於亞灣區、高雄新車站兩大區段中間位置，區位條件相當不錯，目前區域新屋房價約3~4字頭。