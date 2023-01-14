基隆房地產銷售最暢旺7區黃金路段出爐 專家分析原因

基隆市房地產哪些地段銷售最暢旺、平均單價多少？基隆市地政事務所公布去年七個行政區整年度不動產交易最熱路段，以中正區新豐街875件奪冠，銷售最旺。資深房仲分析原因，認為交通是重要考量因素，新建案也帶動交易熱潮。

基隆市地政事務所公布基隆市交易最熱的路段，列出七個行政區每季與整年度不動產交易最熱路段，依實價登錄相關資料分析最受歡迎總價、單價、坪數與建築類型。

各區買氣最旺路段，依序分別為中正區新豐街875件，最佳銷售總價350到740萬，均價533萬；中山區復興路210件，最佳銷售總價450到1200萬，均價820萬；安樂區基金一路200件，最佳銷售總價300到800萬，均價580萬。

暖暖區碇內152件，最佳銷售總價170到450萬，均價295萬；信義區孝東路129件．最佳銷售總價1400到1600萬，均價1507萬；仁愛區獅球路74件，最佳銷售總價650到1250萬，均價900萬；七堵區長安街42件，最佳銷售總價300到800萬，均價500萬。

在銷售最佳單價方面，以仁愛區獅球路從22萬到28萬，均價25萬最高；其次是信義區孝東路從23到25萬，均價23.8萬。

市府地政處說，成交價格受到基隆捷運規畫及城際轉運站、基隆塔等重大市政建設即將完工等利多題材加持，全市成交價呈現小幅上漲。中古屋平均成交價格每坪約16到17萬元間，新成屋平均成交價格約22到24萬元間。

資深房仲黃博源分析，仁愛區有國民運動中心、成功國小、鄰仁愛區行政大樓、成功市場、華三街商圈及近國1、火車站，機能相當完善的獅球路詢問度高，新建案完成帶動了交易潮。

他說，中正區孝東路與新豐街是同一生活圈，近62快速、大型賣場、城際快捷等便利生活圈，1字頭即可入住新建案的機會即將不在；信義區緊鄰62快速、大型賣場、完善公設等，吸引剛性換屋族群。

黃博源表示，安樂區大武崙近年新建案陸續完工，快捷公車、國1、國3、62等，有大武崙沙灘、情人湖公園等景點，近金山、萬里溫泉休閒區，是雙北移居首選；中山區大型建案入駐經國學院周邊，帶動換屋風潮，鄰國3、西定高架，讓原就便利的復興路商圈更加炙手可熱。

至於七堵區長安社區鄰近百福車站，來往南港火車車程僅15分鐘，周邊生活機能逐漸成形；暖暖區源遠路、暖暖街低總價電梯華廈產品幾乎是沒有，碇內街成為交易主力理所當然。