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LINE Pay綁定LINE Bank 搭配活動最高拿11%點數回饋

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

春節期間怎麼刷LINE Bank快點卡最划算？LINE Bank為用戶彙整LINE Pay綁定快點卡消費優惠，用戶開戶時，可一鍵快速綁定LINE Pay，不必帶卡片出門，隨時用手機輕鬆付款，除了國內消費筆筆賺LINE POINTS 1%、回饋無上限，指定通路、指定時間每週首筆回饋加碼享LINE POINTS 10%，再享LINE Pay自身推出的「天天LINE Pay日」12間人氣通路消費優惠，精打細算的用戶可享受「一魚三吃」，一次消費賺到三種回饋（天天LINE Pay日請見LINE Pay活動訊息查詢）。

麥當勞結帳以LINE Pay付款，一週六天都有回饋，2023/12/31前週二到週四除享有LINE Pay筆筆最高3%點數回饋，2023/3/31前綁定快點卡付款，天天皆享LINE Bank基本回饋1%無上限，2023/4/2前週五到週日首筆付款再賺LINE Bank專屬加碼優惠最高10%點數回饋(各方案每週上限10點)，吃麥當勞就是比別人省更多。

台灣中油（人工加油）結帳以LINE Pay付款，2023/3/31前除單筆消費滿500元拿紅包1個最高LINE POINTS 66點，綁定快點卡付款，不限金額筆筆享LINE Bank基本回饋1%無上限，2023/4/2前再享週五至週日，每週首筆消費回饋最多LINE POINTS 10%(各方案每週上限10點)。

壽司郎獨立門市現場消費，使用LINE Pay支付，2023/3/31前綁定快點卡，不限金額筆筆享LINE Bank基本回饋1%無上限，2023/3/30前每週二、三、四單筆滿500元享LINE POINTS 15點回饋。寵物公園門市現場消費，使用LINE Pay支付，2023/3/31前綁定快點卡，不限金額筆筆享LINE Bank基本回饋1%無上限，2023/3/26前每週六、日單筆交易滿1,499元享LINE POINTS 88點點數回饋。

「天天LINE Pay日」12間人氣通路優惠，LINE Bank推薦結帳以LINE Pay綁定快點卡付款，除2023/3/31前筆筆享有LINE Bank基本回饋LINE POINTS 1%無上限，週一可不可熟成紅茶、台灣大車隊、週二至週四麥當勞、壽司郎、週五海底撈火鍋、輕井澤集團、屋馬燒肉、秀泰影城、週六至週日Uber Eats、MITSUI OUTLET PARK、光南大批發、寵物公園皆有優惠。

LINE LINE Pay 麥當勞

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