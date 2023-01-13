比漾廣場2023年新動能 挑戰21億元420萬來客

經濟日報提醒您 喝酒有礙健康

永和比漾廣場經歷去（2022）年疫情，持續以改裝及創新，全年業績為18.5億元，年成長9.8%，其中化妝品區受惠改裝成效，年度業績正成長3.5%，優於市場水準，表現不俗。

展望今年，比漾廣場全年業績將挑戰21億元，成長兩成，透過喜樂時代影城小影廳高彈性排片特色及全館11家主題餐廳多元用餐選擇的集客能量，將挑戰比漾廣場歷年最高的來客數及業績指標。今年9月也將擴大服務能量，在1F打造百貨獨家自營小酒吧。

去年包括1F化妝品區十年大改裝，打造七間新北最齊全護膚室、B2頂級超市Mia C'bon改裝，更導入運動潮牌-1F New Balance、美妝選物店1F beauty STAGE、2F棉花糖系女裝Poly Lulu、1F新北最潮街角-adidas專門店等深受年輕人喜愛品牌。

比漾廣場也首創了百貨獨家化妝品黑卡俱樂部，提供管家式的客製化服務。同時，在第四季推出全比漾廣場APP，新增Beyond Pay數位支付功能及手機線上購物。

比漾廣場表示，2023年第一季及第三季規劃於B2、B1、3F進行升級改裝，預計將導入20餘個新品牌。希望提供更細膩的顧客服務及更多元的購物體驗，並著重跟Z世代族群對話，打造潮流年輕的商場空間。

1F將洽談美國牛仔品牌入駐，持續提升1F小東區的潮流感。除了引進美式休閒品牌外，「翰林茶棧」也將在2/25於B2升級轉型登場，新增關東煮商品服務；5F預計於第二季開幕一家海鮮主題餐廳，豐富館內餐廳陣容。

比漾廣場在beyond beyond網站，進行中的台灣城市主題，以獨特的觀點，挖掘台灣美好事物。運用編輯台主題扎根與在地農產品結合，推出能反轉既定印象，以送禮為主、富含新意的全新品牌──不止這漾吧 (Koh-Ka Ho)，除豐富酒類商品，今年9月也將擴大服務能量，在1F打造百貨獨家自營小酒吧。

未來將不時期規畫各式飲酒活動，提供年輕人或喜歡微醺的朋友一個放鬆的場所。