快訊

23：02東部海域規模4.9地震 最大震度2級、11縣市有感

金價大爆發？Fed下一步怎麼走 技術線圖一目瞭然

比漾廣場2023年新動能 挑戰21億元420萬來客

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
比漾卡化妝品3000送200。比漾廣場／提供
比漾卡化妝品3000送200。比漾廣場／提供

經濟日報提醒您 喝酒有礙健康

永和比漾廣場經歷去（2022）年疫情，持續以改裝及創新，全年業績為18.5億元，年成長9.8%，其中化妝品區受惠改裝成效，年度業績正成長3.5%，優於市場水準，表現不俗。

展望今年，比漾廣場全年業績將挑戰21億元，成長兩成，透過喜樂時代影城小影廳高彈性排片特色及全館11家主題餐廳多元用餐選擇的集客能量，將挑戰比漾廣場歷年最高的來客數及業績指標。今年9月也將擴大服務能量，在1F打造百貨獨家自營小酒吧。

去年包括1F化妝品區十年大改裝，打造七間新北最齊全護膚室、B2頂級超市Mia C'bon改裝，更導入運動潮牌-1F New Balance、美妝選物店1F beauty STAGE、2F棉花糖系女裝Poly Lulu、1F新北最潮街角-adidas專門店等深受年輕人喜愛品牌。

比漾廣場也首創了百貨獨家化妝品黑卡俱樂部，提供管家式的客製化服務。同時，在第四季推出全比漾廣場APP，新增Beyond Pay數位支付功能及手機線上購物。

比漾廣場表示，2023年第一季及第三季規劃於B2、B1、3F進行升級改裝，預計將導入20餘個新品牌。希望提供更細膩的顧客服務及更多元的購物體驗，並著重跟Z世代族群對話，打造潮流年輕的商場空間。

1F將洽談美國牛仔品牌入駐，持續提升1F小東區的潮流感。除了引進美式休閒品牌外，「翰林茶棧」也將在2/25於B2升級轉型登場，新增關東煮商品服務；5F預計於第二季開幕一家海鮮主題餐廳，豐富館內餐廳陣容。

比漾廣場在beyond beyond網站，進行中的台灣城市主題，以獨特的觀點，挖掘台灣美好事物。運用編輯台主題扎根與在地農產品結合，推出能反轉既定印象，以送禮為主、富含新意的全新品牌──不止這漾吧 (Koh-Ka Ho)，除豐富酒類商品，今年9月也將擴大服務能量，在1F打造百貨獨家自營小酒吧。

未來將不時期規畫各式飲酒活動，提供年輕人或喜歡微醺的朋友一個放鬆的場所。

疫情 美國 流感

延伸閱讀

沃草創辦人強制猥褻入獄 拿自行測謊報告聲請再審遭駁

用時間推移空間的蔬食Fine Dining

影／原生種阿里山油菊復育成功 鹿草焚化廠復育基地發表民生保健品

女友徹夜買醉還要他接送…男網友勸不聽 哀號：我也要睡覺

相關新聞

名單全是張國煒人馬 立榮航空今開股臨會補選3董1監

立榮航空大股東雲杉公司將持股轉讓給星宇投資及星威投資，這三家公司雖然都同屬於張國煒個人掌控的控股公司，然而因為董事的股權...

資方不願面對的真相 長榮勤短視解法無助勞資長遠合作

因不滿年終，長榮航勤員工今年元旦發起集體合法休假，當天長榮航班大亂，長勤高層第一線支援搬行李，仍未解決缺工與員工不滿問題，直到後來勞資協商加發激勵獎金才暫時平息。只是，少子化、地勤公司挖腳、世代觀念改變等，相關企業管理高層若不願面對真相，加發激勵金只是解決今年問題，無助勞資長期和諧共處，明年同樣的事情恐再上演。

中鋼2月盤價全面漲價 每公噸漲500至1,000元

中鋼（2002）今（13）日開出二月盤價，以接軌國際行情漲勢為基調，各項鋼品適度調漲每噸500至1,000元該公司指出，...

提防通行費詐騙郵件 掌握「一會三不會」

剛放完元旦連假，緊接著就是農曆春節，詐騙集團看準民眾開車出遊需求，近期假借遠通電收名義廣發通行費詐騙電子郵件，企圖誘導民...

台北市這一年新案房價漲多少？3「搖滾區」年漲幅達2成

台北市寸土寸金，新房子動輒天價，據591新建案統計北市2022年行政區的新案成交單價，全市仍是漲多跌少，平均每坪單價10...

未來房市怎麼走？張金鶚：房價「四階段」緩跌

「史上最嚴打炒房」之稱的《平均地權條例》三讀通過，對此，政大地政系退休教授張金鶚指出，此次修法的過程中明顯看到「打炒房」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。