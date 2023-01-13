華航送愛不間斷 後疫情時代關懷長者暖迎春

中華航空（2610）今（13）日與華山基金會再度攜手合作舉辦「愛老人 愛團圓」關懷活動，於農曆春節前夕致贈年節關懷禮盒，以年味十足的實質物資讓長者感受到溫暖，歡喜迎新春。面對後疫情時代，華航持續投入公益，關心在地弱勢，落實企業公民責任，回饋社會及社區。

華航長年支持華山基金會「叩響心門」的理念，今日由華航志工團隊致贈140份愛心年菜禮盒予華山基金會大園站的長者，內容物包含年菜、年禮、元宵湯圓等，透過實際行動傳遞溫情、關懷長者。自2016年起，華航每年關懷上百名年長者，投身公益不畏疫情，未曾間斷。

華航肩負企業永續經營的使命與責任，致力ESG（環境保護、社會責任和公司治理） 永續作為，同時也積極回饋鄉里、深耕社區，定期舉辦敬老、圍爐、淨灘、植樹等公益活動，並持續舉辦志工教學、公益運動營、致贈育幼院物資、關懷弱勢團體等，邀請防疫期間辛勞的醫護團體及非營利幼兒園兒童參與「皮卡丘彩繪機 CI」公益微旅行活動，貢獻社會發展不遺餘力。