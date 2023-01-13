全球運價進入寒冬！SCFI貨櫃運價指數連兩周下滑、跌幅2.88%

全球運價指數進入一個寒冬期，SCFI貨櫃運價指數本周再度下跌，跌幅收斂縮小，指數來到1031.42點，跌幅為2.88%，上周重挫的亞洲-美東線跌幅縮小，周跌幅達0.7%。

國內的物流業者分析，目前看運價表現會失真，因為大陸開始放年假，出貨量全面減少，各大航商也開始減班，所以最近的運價無法表現市場概況，推估市況好壞的重要指標在2月下旬運價能否反彈。

據今(13)日出爐最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數下跌29.72點至1031.42點，周跌幅2.88%，最令業界擔心運價指數已跌到破盤價，還已經比2019年指數要來的低，都快要面臨1000點保衛戰。

根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,020美元，較前一周下跌30美元，跌幅2.9%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達1,836美元，較前一周漲19美元，漲幅1.03；遠東到美西每FEU(40呎櫃)達1378美元，較前一周下跌36美元，跌幅2.61%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達2,825美元，較前一周下跌20美元，跌幅0.71%。

近洋線方面，遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)小漲2美元，價格來到323美元；遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU(20呎櫃)都與前一周持平；遠東到東南亞每TEU則較前一周下跌21美元，價格來到每TEU價格為154美元。