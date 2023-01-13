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提防通行費詐騙郵件 掌握「一會三不會」

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
掌握「一會三不會」原則，提防通行費詐騙郵件。遠通電收提供
掌握「一會三不會」原則，提防通行費詐騙郵件。遠通電收提供

剛放完元旦連假，緊接著就是農曆春節，詐騙集團看準民眾開車出遊需求，近期假借遠通電收名義廣發通行費詐騙電子郵件，企圖誘導民眾點擊不明網址進行盜刷。

遠通電收今(13)日表示，近日客服接獲民眾反映收到不明通行費繳費電子郵件的案件明顯增加，詐騙集團用亂槍打鳥的方式廣發email，同時附上不明連結網址要求收件者點擊刷卡繳費。遠通電收除已即時向165報案阻斷連結網址，也提供「一會三不會」原則，幫助用路人辨識通行費詐騙郵件。若用路人有任何疑慮，可洽遠通客服專線02-77161998確認，避免荷包失血。

一、 電子郵件主旨與內容皆「會」直接顯示收件人車號

二、 除非用路人主動申請，遠通「不會」主動寄送通行費相關電子郵件

三、 內容「不會」附帶連結網址要民眾點擊繳費

四、 內容「不會」使用簡體中文

詐騙集團 遠通

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