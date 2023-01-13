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年節關懷送暖 陳允寶泉贈5000片太陽餅給台中市社會局

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
年節關懷送暖，陳允寶泉贈5,000片太陽餅給台中市社會局。記者宋健生/攝影
年節關懷送暖，陳允寶泉贈5,000片太陽餅給台中市社會局。記者宋健生/攝影

關懷弱勢，陳允寶泉食品發起新春送餅活動，今(13)日捐贈台中市政府社會局5,000片太陽餅，由社會局副局長陳坤皇代表接受，並頒贈感謝狀。

太陽餅將在年節前分送給兒少安置機構、兒少課後照顧據點、身障日照和小作所與仁愛之家，與孩子和長輩分享節慶的喜悅。

陳坤皇表示，感謝善心企業以糕餅傳遞愛與溫暖，去年中秋節，陳允寶泉曾透過議員媒合，捐贈600份月餅禮盒，給台中市東區、南區與西屯區的弱勢家庭

今年春節再度送來暖心關懷，捐贈5,000片象徵溫暖的太陽餅，社會局將在年節前分送，與安置機構和課後照顧據點的孩子、身障日照和小作所的學員以及仁愛之家的長輩分享。

陳允寶泉總經理翁羿琦表示，家族現傳承到第五代，一家人秉持「能力往上，物質往下」的理念，認為錢應該花在知識、設備及公益上，積極回饋社會，關心弱勢，不吝付出。

今年特別發起新春送餅活動，各捐贈北、中、南縣市總計近萬份太陽餅，希望弱勢家庭在新春佳節感受到社會的支持與關懷，也祝福受助對象闔家團圓、健康平安。

太陽餅將在年節前分送給兒少安置機構、兒少課後照顧據點與仁愛之家。記者宋健生/攝影
太陽餅將在年節前分送給兒少安置機構、兒少課後照顧據點與仁愛之家。記者宋健生/攝影

弱勢家庭

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