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台北市這一年新案房價漲多少？3「搖滾區」年漲幅達2成

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

台北市寸土寸金，新房子動輒天價，據591新建案統計北市2022年行政區的新案成交單價，全市仍是漲多跌少，平均每坪單價105.9萬元，年增4%，若以行政區來看，北投、士林及萬華成為北市房價「搖滾區」，一年間每坪成交單價至少增加超過10萬元，年漲幅都保持在2成以上，信義區則是年跌幅最大，年減24.5%，每坪交易單價重挫近40萬元。

591新建案指出，以這次漲幅最明顯多的北投及士林兩地來說，受天母周邊高價建案加持，士林近年房價漲幅仍維持強勁。而北投過往受限地理位置，房市關注度有限，不過近年搭上北士科園區議題，陸續吸引品牌建商進駐，像今年已有「國泰雍萃」、「華固上文林」等指標案公開銷售。另，根據預售屋實價登錄揭露，兩案單價都已站穩百萬大關，隨著更多新案進場，估計將為當地房價創造另一波漲勢。

另外，北市中山、中正等蛋黃區，因推案熱絡、加上小宅崛起，也讓每坪行情也穩定維持在百萬元水位。相形之下，信義、松山等高價區，則出現價跌。

全球居不動產情報室總監陳炳辰認為，北市跌幅較大的區域，主要是因為推案量少，價格就容易拉高或拉低，所以一旦交易量減弱，又沒有高價亮點就走弱了，尤其是信義區、大安區這種指標區，有指標豪宅進場時，價格會衝的特別高，但今年在打房、升息等影響下，未來豪宅量能走弱，也將影響區域平均價格。

展望後況，陳炳辰認為，今年房市走冷，但出於登錄揭露的時間因素，或是個案拉抬，以及建商行銷價格操作方式，房價與市況脫鉤，若未來新案價跌，也實屬合理現象，預期北市今年房價下跌一成左右。

資料來源／591新建案
資料來源／591新建案

房價 建案

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