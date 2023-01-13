郡都與甲山林集團強強聯手 高雄橋頭新案動土

看好高雄橋頭科學園區前景，郡都建設集團與甲山林集團強強聯手，以前年用16.12億元標下的橋頭區土地推案，鎖定科技菁英及首購、換屋家庭，總銷達70億，將是橋頭區指標大案。

南部半導體S科技廊帶，帶動北高雄房產發展，包括達麗、泰郡等建設，均相繼投入橋頭區投資開發，郡都建設集團也攜手甲山林集團旗下愛山林建設在橋頭推案，預計今年928檔期公開。

郡都建設集團與甲山林集團的合建案坐落高雄新市鎮正核心，位在台1線成功南路與橋新五路口，地段極佳。基地至橋頭科學園區車行約7分鐘、距捷運紅線青埔站約400公尺，搭3站就可到岡山樂購廣場、秀泰影城；鄰近有占地百公頃的高雄都會公園，捷運、科園、公園、校園一次到位。

郡都集團總經理唐承表示，政府大南方及半導體S型廊帶計畫，橋頭扮關鍵角色。橋科往上可串接南科、路竹科學園區，往南銜接楠梓產業園區、台積電高雄廠區，半導體、電動車等產業相繼搶進，估計可創造1.1萬個就業機會，提升橋頭房市需求。

此外，橋頭新市鎮第1期開發面積338公頃，橋科點地352公頃，聯外道路有中山高、台1線、台17線、台鐵橋頭站、捷運紅線，交通路網便利，隨著重大公共建設、產業進駐帶來的人口紅利，未來房價有增值空間。

郡都與甲山林合建案預計興建地下4層，地上15層樓的住宅大樓，規畫18戶店面，504戶2到4房產品，社區並預留2000坪日系水景庭園空間；規劃7大飯店級休閒設施、30米迎賓車道，展現豪宅排場最快2月底取得建照，第3季公開銷售。