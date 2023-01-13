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打房發酵、法人不買房改買店？台南現2筆億元透店交易

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

據實價登錄，台南市中西區與東區雙雙出現億元級大型透店交易，位在中西區民族路二段一棟屋齡6年、佔地170.46坪、建坪134.07坪的一層樓大型透天店面，去年8月以總價2.8億元成交，換算地價每坪約164.3萬元，創去年中西區最高價透天交易、近2年次高地價紀錄。

據悉，該透店買家為台南某醫藥公司，北中南皆有連鎖藥局門市，店面現況為愛迪達旗艦門市，營業至今約5年時間，目前已準備結束營業，全館出清中。

台灣房屋台南東門加盟店店長蔡裕荏表示，該透店就位於熱鬧的站前商圈，周邊店家林立、人流車流多商機濃厚，是台南精華市區中的蛋黃地段，該店面屋齡新、面寬大、空間坪數廣闊，以成交總價來說頗為合理。

蔡裕荏指出，該透店原屋主為台南在地中小型建商，原本規劃整合周邊土地做建案開發，不過因評估整合不易，加上政府在去年初祭出限貸政策，私法人購地貸款限縮為五成等因素，索性選擇釋出，轉手換現金，也更利於資產運用。

對買家來說，疫情期間店面交易趨冷有利議價，同時去年下半年開始，疫情轉緩，迎接即將湧現的商機，也正是準備進場的好時機，而大型透店，面積大、租金較高，通常都是較具實力的連鎖品牌業者較有力進駐，推估新買家應是看準區段商機與時機，選擇入手自用展店或做出租規劃。

另，位於東區文化中心商圈，中華東路三段上一棟一層樓大型透天店面，屋齡35年，去年10月以總價約1.35億元成交，換算地價每坪約92.4萬元，創下去年東區最高價透天交易，買方為台南在地的一間實業公司，該店面前身為連鎖運動用品店，營業至少超過十年，不過目前已搬遷，現況閒置中。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近幾年受疫情影響商機，不僅店面業者受影響，也讓不少包租公選擇階段性獲利了結，不過也吸引自用族伺機卡位優質商圈，尤其疫情趨緩、國門解封，看好商機逐漸復甦，也促使投資人陸續進駐精華地段布局。

觀察這兩筆透店交易買家皆為私法人，雖然平均地權條例已於今年1月10日三讀通過，將針對私法人購屋採許可制，不過純商用店面、商辦、廠房等並非管制類型，因此反而可能成為今年私法人熱門的置產標的。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

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