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不給買房改買店？法人2.8億買台南愛迪達透店

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台南市中西區民族路二段上一棟大型透天店面，以總價2.8億元成交。圖／台灣房屋提供
台南市中西區民族路二段上一棟大型透天店面，以總價2.8億元成交。圖／台灣房屋提供

疫情趨緩、商機逐漸復甦，實價揭露，台南市中西區、東區雙雙出現大型透店交易。其中中西區民族路二段一棟屋齡6年、占地170坪一層樓大型透天店面，以2.8億元成交，為中西區2022年最高價透天交易，換算地價每坪約164萬元，為該區近兩年次高地價紀錄。

據了解，此透店買家為台南某醫藥公司，北中南皆有連鎖藥局門市，而該店面現況為愛迪達旗艦門市，營業至今約5年時間，不過目前已準備結束營業，全館出清中。

另外位於東區文化中心商圈，中華東路三段一棟大型透天店面，屋齡35年，占地146坪，2022年10月由台南在地一間實業公司，以總價約1.35億元買下，此筆交易為2022年東區最高價透天交易，前身為連鎖運動用品店，不過目前已搬遷，現況閒置中。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近幾年受疫情影響商機，店面業者受影響，不少包租公選擇階段性獲利了結，不過也吸引自用族伺機卡位優質商圈，尤其疫情趨緩、國門解封，看好商機逐漸復甦，投資人陸續進駐精華地段布局。

觀察這兩筆透店交易買家皆為私法人，雖然平均地權條例已於今年1月10日三讀通過，將針對私法人購屋採許可制，不過純商用店面、商辦、廠房等並非管制類型，因此反而可能成為今年私法人熱門的置產標的。

台灣房屋台南東門加盟店店長蔡裕荏表示，台南市中西區新交易透店，就位於熱鬧的站前商圈，周邊店家林立、人流車流多商機濃厚，是台南精華市區中的蛋黃地段，該店面屋齡新、面寬大、空間坪數廣闊，以成交總價來說頗為合理。

蔡裕荏表示，該透店原屋主為台南在地中小型建商，原本規劃整合周邊土地做建案開發，不過評估因為整合不易，加上政府在去年初祭出限貸政策，私法人購地貸款限縮為五成等因素，因此索性選擇釋出轉手換現金，也更利於資產運用。

他分析，大型透店，面積大、租金較高，通常都是較具實力的連鎖品牌業進駐，推估新買家應是看準區段商機與時機，選擇入手自用展店或做出租規劃。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

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