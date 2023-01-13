灣島文化館與世界南島中心開幕測試 國外旅遊團目睹稱奇
世界唯一的「灣島文化館與世界南島中心」 ，即將於農曆春節前夕，在全台最大的觀光夢工廠-樹德半山夢工廠隆重開幕，訴求以科技復刻5,000年南島文化，用超感官的視聽影音震撼重現，視覺、聽覺、觸覺、知識、心靈等五感體驗，一次呈現。
在開幕前的測試期間，也是南島語系國家的馬來西亞旅遊業參訪團到場觀看「開箱」、拔得頭籌，成為首批欣賞南島文化精彩節目的遊客，他們忍不住頻點首稱許：「台灣好讚！」
樹德企業董事長也是半山夢工廠創辦人吳宜叡表示，「南島語族」的足跡踏遍太平洋上各個島嶼，從最北的台灣到最南方的紐西蘭，往東穿越太平洋到復活節島，穿越印度洋到達非洲東南邊的馬達加斯加島，總人口超過4億。
根據許多國際知名考古學、人類學家的研究，幅員這麼廣大、豐富多元的南島文化，它的起始點，就是在台灣，卻鮮為台灣人自己知道。建造這座文化館的目的，是讓世界更了解台灣這片土地存在的意義與價值，回溯灣島先民過往曾經的榮耀與傳奇，「我們比自己知道的更勇敢」。
樹德半山夢工廠自去年10月13日國境開放後，東南亞許多國家觀光旅遊代表紛紛組團來台參訪，馬來西亞旅遊業代表團一行30人在交通部觀光局參山國家風景區管理處人員的陪同下，於日前抵達樹德半山夢工廠。
樹德半山夢工廠擁有全球室內最大木結構、最高空橋、最長步道，以及唯一有載重飛梭車的超大綠能環保觀光工廠，馬來西亞30餘名旅遊界代表在走覽參觀過程中，嘖嘖稱奇，紛紛下場體驗刺激感，感到有趣，值得帶團來玩。
當馬來西亞旅遊代表團一行人走覽到「灣島文化館與世界南島中心」前時，正值文化館軟硬體設施測試。
灣島文化館裡25米巨型弧幕影音劇院，用最絢爛的沉浸式互動藝術、虛實之間的浮空數位投影，呈現邊架艇、樹皮布、樂舞、編織、刺青、巨石等南島文化群之間共同的文化元素，以科技復刻穿越時空超感官的視聽影音，用全互動、全育樂、全體驗，讓觀賞者感受千年前的生活型態與遷移樣貌。
馬來西亞代表看後說：「影片裡說的是古阿美族語嗎？好像我們那裡的口音！」、「有感動到，希望帶國人也來看看」、「跟我們的樣子真像，相關文化資訊我們可以提供分享」，充分展現南島語系族群天生的熱情和善意。
位在南投縣八卦山山腰的半山夢工廠，從去年7月試營運起，吸引逾20萬遊客潮爭相目睹這座高10層樓高「生命樹」、全台世內最巨大的觀光工廠。去年12月23日正式開幕，更引來國內各大專院校、企業團體的好奇和探詢，網路社群評論度高，儼然成為中台灣最亮的觀光景點。
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