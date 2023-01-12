平均地權條例修法通過 不動產聯盟：明年推案將減半！

中華民國不動產聯盟高峰論壇今(12)日在逢甲大學登場，中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示，《平均地權條例》修法通過後，預估「今年推案量將減少三成，明年甚至可能再減半，現在可說是房地產最黑暗的時刻。」

林正雄表示，《平均地權條例》加上金融限縮等打房政策持續推出，未來建商除了得要先建後售，考量原物料成本持續高漲及缺工等問題，加上景氣未明，預期推案將縮手、或直接賣土地，推案量勢必大減。

至於房價有沒有可能修正？林正雄說，預售屋受到成本支撐，價格持續盤整，但預期中古屋需求將增強，其價格將會追上預售屋，原本中古屋應該要低於預售行情15%至20%之間，到時候沒有預售供應量，最後就有可能拉升中古屋的價格。

台中市不動產仲介經紀商業同業公會理事長林志雲也說，打預售屋將使市場資金轉向中古屋市場，長期來看對仲介是好的，但短期會影響全面買氣，後續效應值得觀察。

大台中不動產開發公會理事長王至亮表示，自疫情爆發以來，台灣及世界經濟局勢面臨不少挑戰，加上去年俄烏戰爭及美國聯準會升息，房地產現正面臨相當嚴峻的關鍵時刻，但政府「一年連續多次打房，沒有產業可以承擔這樣的壓力」，呼籲政策應該要滾動式調整。

論壇中也關注未來碳稅碳費的徵收，勢必增加公司營運成本，林正雄期盼政府聆聽產業界的心聲，及早訂定不動產業ESG的標準規範。林正雄說，ESG已然成為公司經營的重點項目，呼籲產業界要及早布局。

王至亮指出，要達成2050年100%新建築與85%既有建築「淨零排放」，勢必在土地開發及建築物設計之初，就著重低能耗設計，並選用低碳或碳封存等建材。