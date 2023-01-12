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北市推「雙層觀巴賞燈專車」 用不同視角遊覽美麗燈景

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
雙層觀巴的車體燈飾設計結合燈會主題。北市觀傳局提供
雙層觀巴的車體燈飾設計結合燈會主題。北市觀傳局提供

2023台灣燈會即將登場，台北市雙層觀光巴士規劃於燈會期間（2月1日試營運至2月19日閉幕）推出配合燈會主題的「車體燈飾雙層觀巴」，提供限定旅宿業者賓客預約免費搭乘，用不同視角感受台灣燈會磅礡的藝術視覺饗宴。

觀傳局表示，賞燈專車結合本市知名旅宿業者，如寒舍艾麗酒店、寒舍艾美酒店、台北君悅酒店、兄弟大飯店、南港老爺行旅、艾捷天麗大飯店、喜來登大飯店、美侖商旅、宏都金殿大飯店、福華大飯店及晶華酒店等，推出不同類型的住宿優惠，凡於燈會期間入住的民眾，可享免費預約賞燈專車活動。

觀傳局說，旅宿業者合作的賞燈專車起迄點為市府捷運站3號出口，燈會期間平日（星期一至四）晚上8：50（1個班次），及假日加班車（星期五至日）的晚間7：40／8：50（2個班次）提供搭乘，沿途會經過各燈區場域，如101大樓、行駛仁愛路、復興南路、忠孝東路頂好市場、國父紀念館，一次搜集多燈區亮點燈飾。

除了可搭乘限定免費賞燈專車外，北市雙層觀巴也與旅宿業者合作推出加碼方案，旅客於燈會期間入住合作旅宿，且成功預約搭乘免費賞燈專車，就能參加抽獎活動；燈會活動結束後，雙層觀巴業者將抽出得獎名單，獎項包含7-11禮券（總價值4,000元）、星巴克禮券（總價值7,200元）、台北市雙層餐車雙人晚宴套餐兌換券一張（市價3,600元）、台北市雙層餐車四人晚宴套餐兌換券1張（市價7,200元）及最大獎項Apple AirPods Max（市價約17,990元），更多預約住宿及抽獎辦法將以雙層觀巴官網公布為準。

2023台灣燈會規劃四大展區、一座主燈、六座副燈，展出300件以上作品並串聯12個行政燈區，使台灣燈會與台北城市精彩融合，將讓大家看見台北的蛻變及前瞻。詳情請上官網（https://tw-light.taipei）。

台灣燈會 市價 禮券

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