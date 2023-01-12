大年初一走春寺廟 淡水聖觀音這兒絕對「潮」

大年初一走春寺廟，去那兒好呢？講「潮」，淡水聖觀音絕對排得上號。怎麼個潮法？上的香有字，拍個照有異次元神獸、護法入鏡，喝杯咖啡當NFT的主角，觀賞「秘境藝術展」看得到異次元的菩薩，記得上4樓「進入金剛經」平行世界。

最潮、最時尚、又最划算的，當屬喝咖啡做NFT。初一（1/22）到初八（1/29），在二樓，每天都有六場次，一場次約1個小時。一杯咖啡200元，在喝咖啡的同時，有一組人立馬幫你製作NFT，NFT的主角就是你，當場就能做好傳到你的手機。

寺方表示，每一天的NFT模組都不一樣，如果來兩天，會有兩支完全不同的NFT。因為場地受限，接受預約，可以到KLOOK購票訂下場次（https://www.klook.com/zh-TW/activity/81305/）。

喝咖啡要付費，藝術展是免費入場。同樣的是初一（1/22）到初八，同樣在二樓，有《秘境藝術展》，展出台灣當代藝術家許東榮、呂宗燦、黃子佼、瑪馨玲月MSLL等作品，還有藝術家李善單《華嚴大藏》NFT作品。展場不算小，算是2023台北新藝術博覽會（A.R.T.）的會外展。

四樓也是藝術展的一部分，載上VR頭戴裝置感覺像出了地球，進入另外一個時空。一樓大廳除了禮佛，也有布展，《異次元也有菩薩》的新作品就在大佛的旁邊。可以上官網查詢https://www.yuandao.org.tw/z-act01.php。觀看藝術展的同時，別忘了也好好欣賞這座寺廟，整個建築設計就是一件藝術品。

一樓大廳外，是寺廟活動的重頭戲，香客上頭香。會看到「有字」的香，有的顯現「南無本師大自在王佛」，也有顯現「念彼觀音力」，香都燒成灰了，還站得直直的。

「念彼觀音力」容易Google，出自《妙法蓮華經》的《觀世菩薩普門品》，大自在王佛就不太容易查。寺方接待人員會告訴你，淡水聖觀音這兒命名「大自在王佛寺」，寺方已在1/8迎大自在王佛入殿。

小朋友們在這兒總是很興奮，他們拿著手機，追逐著巡行的獅面人身護法、各種神獸、小可愛們，要爸媽幫他們拍照、錄影。這兒是台北新藝術博覽會元宇宙的實證場地，下載緣道觀音廟的App，打開AR，就可以和元宇宙的伙伴們互動。

淡水聖觀音-緣道觀音廟的活動從除夕夜開始，除夕夜可以求平安福，接著施放跨年煙火，跨年結束後，繼續排隊求平安福，期間肚子餓，可以逛市集小吃。