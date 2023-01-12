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三一東林強攻大陸電動車改裝市場 第2季起單月挹注數千萬元營收

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

特斯拉在大陸熱賣，三一東林（3609）攜手上海大眾主攻特斯拉改裝車。三一東林科強攻大陸解封後的電動車改裝商機，旗下100％子公司參壹科技與上海大眾聯合汽車改裝有限公司簽署改裝生產合約，成為兩岸合作高端改裝車款的首例。未來雙方將共同製造銷售電動車Tesla等獨家改裝成車品牌，由上汽改裝負責改裝生產STARTECH Model 3 及Model Y成車，並由參壹科技進行銷售，預計初期每月改裝生產40輛車，第一批Tesla改裝成車將會於3月底正式上市並交車，第2季起陸續可見營收貢獻。

三一東林指出，去年雙方已簽署合作意向書，現簽定正式合約，另配合Tesla改裝成車上市時程，位於上海浦東的全中國層峰級「高級訂製車旗艦展示中心」也將同步於3月底正式開幕，預計將能進一步吸引長三角區域的改裝車玩家、豪華車客群前來賞車、購車， 公司將提供更完善、優於原廠的完整售前與售後服務，全力搶攻人民幣達千億元的中國精品改裝車市場。

上汽集團為中國汽車龍頭集團，上汽改裝則為上汽集團全資子公司，致力於為車輛的改裝提供更加專業、優質的服務，上汽改裝現更已成為上汽大眾和上汽乘用車的試製車輛基地，業務範圍遍佈全中國。

三一東林預計3月底於中國上市的Tesla獨家改裝成車品牌，將提供超過10項包含外觀改裝與內裝套件的客製化訂製生產服務，提供車主訂製優越的空間與舒適度，上海「高級訂製車旗艦展示中心」開幕後，也將開始擴展中國各區域經銷商佈局，以期快速進入中國精品汽車市場。

上海

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