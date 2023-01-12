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中華車董事會通過 新安東京海上產險將再增資80億元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

裕隆（2201）集團旗下中華車（2204）發布重訊。為穩健經營、維護客戶權益，強化財務結構與充實資本，新安東京海上產險於去(2022)年12月董事會通過增資80億元，中華汽車於今(12)日召開臨時董事會通過對新安東京海上產險增資 19.3億元，並將於3月召開臨時股東會追請確認通過增資決議。

本次中華車發布對新安增資重大訊息，主要是因應主管機關取得及處分資產辦法規定，中華汽車累計近12個月參與新安增資金額已超過最近一期個體財報資產總額10%，須經股東會同意，故中華汽車於今日召開臨時董事會，通過參與新安第三階段增資及公告將於3月10日召開臨時股東會，以利討論並決議繼續增資新安。裕隆集團旗下其他公司則待後續董事會排入增資議題後，依規定辦理對外公告說明。

由於裕隆公司並無增資坫過資產總額10%的問題，因此無須召開董事會與股東會討論相關事宜。但巷為穩健經營、維護客戶權益，裕隆集團、日本東京海上兩大股東支持第三次增資計畫，裕隆集團與日本東京海上兩大股東依據既有股權比例49.48%及50.18%分別進行認列。後續將按程序經董事會通過後於今(2023)年3月通過增資議題。

增資 股東會 裕隆集團

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