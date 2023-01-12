許勝雄：仁寶投資台灣 今年有三大案

仁寶（2324）今（12）日舉行旺年會，針對該公司投資台灣方面，董事長許勝雄表示，今年仁寶投資台灣主要有三個案子，分別是在北士科興建集團營運總部、投資瑞芳醫院，以及在高雄發展智慧城市與智慧醫療。

在北士科營運總部方面，許勝雄說，打算投資300億元，2月將會動土，規劃四年完成，營運總部的面積合計將有7.8萬坪，並擁有7,500坪綠地，可以促進地方繁榮與綠化。

在瑞芳醫院，他說，主要是配合新北市政府，投資瑞芳醫院，採用BOT模式，可以照顧到瑞芳、平溪、雙溪與石碇等地區的民眾，瑞芳醫院以前是礦工醫院，現在由我們取而代之，照顧當地就醫的人，並將應用仁寶的智慧醫療與遠距照顧。

至於高雄投資方面，他說，仁寶在高雄設立南部最大幹細胞實驗室，並在高雄發展智慧城市與智慧醫療，設立設計研發中心，例如筆電PC設計中心，5G IOT設計中心，並有1000個工程師。