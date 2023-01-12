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國際郵輪重回台灣！今年第一艘來台郵輪3月6日抵高雄港

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

去年5月因疫情爆發國際郵輪被停航後，今年3月將重返台灣。台灣港務公司表示，今年共收到90航次國際郵輪預報來台，其中3月6日七海探索者公司5.5萬噸的「麗晶七海郵輪」為今年首艘靠泊台灣的國際郵輪，預估載有3,000名旅客。

港務公司指出，因我國境開放較晚，所以去年由多位副總級主管兵分多路，分別前往西班牙、法國、日本等地，宣傳基隆港及高雄港郵輪碼頭的建設、2023年靠泊優惠費率的制定、推銷台灣各港主要觀光資源介紹等，希望可以爭取到國際郵輪來台。

據了解，港務公司主管前進歐洲，訪問了歐洲第一大郵輪港－巴賽隆納港，為今年度即將首航基隆港之亞洲最大郵輪，18萬總噸地中海榮耀號進行預勘外，接著拜會龐洛郵輪（Compagnie du Ponant）位於法國馬賽的總部營運總監 Bories ，又轉往地中海郵輪（MSC Cruises）位於瑞士日內瓦總部拜會總裁 Onorato，對台灣榮膺亞洲第二大客源市場的市場優勢進行遊說。

港務公司說，今年共收到90航次的國際郵輪預報，其中基隆港有72航次，包括32航次將以基隆為母港、40航次為掛靠港（指船舶從出發港到目的港途中所停靠的港口），而花蓮和高雄各有九航次掛靠港的國際郵輪。

台灣港務公司董事長李賢義說，基隆、高雄港都準備好了，隨時可以接待國際郵輪，今年第一艘來台國際郵輪是七海探索者公司所屬5.5萬噸的「麗晶七海郵輪」，將於3月6日抵達高雄港，3月7日將北上停靠基隆港，希望日後來台國際郵輪可以愈來愈多。

郵輪 基隆港

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