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受中國大陸封控、俄烏戰爭等影響 去年台灣各港貨櫃量衰退5%

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
台灣港群2022年貨櫃量統計出爐，合計貨櫃量為1,468萬TEU（20呎標準貨櫃），較2021年略為衰退5%。台灣港務公司提供
台灣港群2022年貨櫃量統計出爐，合計貨櫃量為1,468萬TEU（20呎標準貨櫃），較2021年略為衰退5%。台灣港務公司提供

台灣港群2022年貨櫃量統計出爐，因新冠疫情中國大陸實施嚴格封控措施、俄烏戰爭及通貨膨脹等多重因素影響，合計貨櫃量為1,468萬TEU（20呎標準貨櫃），較2021年略為衰退5%，不過全年營收創下新高，達219.2億元，較2021年成長5.4%。

對於今(2023)年貨櫃量狀況，台灣港務公司董事長李賢義表示，要看全球景氣變化，今年港務公司業務執行的重心放在港棧本業的推行，落實各港發展重點，如高雄港，長榮海運（2603）將啟動第七貨櫃中心第一期營運，緊接著交付第五貨櫃中心79-81號碼頭予萬海公司（2615），將藉由擴大航商營運基地，提升作業量能。

他說，在基隆港方面，持續配合客貨發展持續辦理軍用碼頭及威海營區西遷工程、西4-6 旅運複合商業大樓招商；在台中港，因應離岸風電產業發展需求，辦理37、38號碼頭新建工程；而在花蓮港，則將持續進行水岸商業招商開發。另外同步落實ESG企業永續經營策略，訂定減碳藍圖與路徑，以達2030年減排50%、2050年達碳中和之目標。

李賢義指出，疫情期間海運運輸需求暢旺，但去(2022)年各國塞港、塞櫃的狀況減少，尤其中國大陸為防堵疫情擴散，採取嚴格的封控措施，造成生產和供應鏈很大的影響，導致貨量減少，加上俄烏戰爭爆發，全球原物料價格上漲，引發通貨膨脹，多重因素影響了貨運量。

港務公司統計，去年台灣各港貨櫃量合計有1,468萬TEU，較2021年衰退5%，其中台灣最大港高雄港為949.2萬TEU，較2021年的962萬TEU，略為減少12.8萬TEU。

至於營收方面，港務公司指出，為創造營收，公司盡量多元化經營，去年因風電建置、裝設達到高峰，台中港區土地租金收入相當好，故挹注營收頗多，估算全年營收達219.2億元，較2021年成長5.4%，創下新高。

林賢義說，風電裝設高峰已過，今年這部分的租金會減少，所以要尋找可供開發和增加收入的營運方式。

營收

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