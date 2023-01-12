南台灣百貨龍頭漢神去年業績270億元 創連續16年正成長

南台灣百貨龍頭漢神戰勝疫情，2022年巨蛋與本館合計全年業績衝上270億元、年增9.5%，創長達16年正成長，穩局領導地位。

漢神百貨暨漢神巨蛋總經理南野雄介表示：16年業績連續正成長，主要原因是制訂了強化商品結構的規劃與布局，以因應市場趨勢及大環境的改變，這就是漢神在疫情期間，業績仍大幅成長的重要關鍵。

漢神在2022年表現不俗，全年業績衝上了270億元，比前年2021年成長了9.5%，交出了相當亮眼的成績單。尤其是漢神本館年營收衝上127億元，對比去年成長了15.8%，成績斐然。

南野雄介指出，除了漢神本館的頂級奢華品牌發揮獨特的魅力，成功帶動本館全年業績成長外，值得一提的是漢神巨蛋自去年起進行全館改裝，特別在一樓引進49家化妝品專櫃，成功將其打造為全台最齊全的美妝品牌天地，其中包括高雄獨家的精品美妝與奢華護膚品牌、多家精緻的化妝品旗艦大店等，都掀起了時尚新話題。

精品改裝的部份，包括精品升級為旗艦大店、以及全台首創的夢幻精品女鞋區等，也讓消費者十分驚豔。雖然去年因改裝停業，減少營業額，但漢神巨蛋最終仍達成143億元的年度營業額，較前年成長了4.5%。在今年，漢神巨蛋5,500坪大規模改裝即將完成，業績成長後勢可期。

漢神百貨數位行銷本部協理袁永慧表示，改裝後的漢神巨蛋湧入了更多的年輕消費者選購精品，不少年輕族群對於精品的消費力與鑑賞力不容小覷，而漢神巨蛋改裝後的新潮、流行並帶有趣味感的國際精品，相當程度地吸引了這些消費族群的購買。