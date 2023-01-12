台灣港務公司去年營收創新高 達219.2億元

去年在新冠疫情、俄烏戰爭及通貨膨脹內外衝擊下，臺灣港務公司仍努力推動各項港口經營業務，全年營收創新高預計達219.2億元，較110年成長5.4%。貨櫃業務方面，全臺貨櫃裝卸量雖受到經濟景氣影響致市場需求緊縮，預估1,468萬TEU，較110年衰退5%。

但港務公司持續推動完成各港重大工程建設，貨運核心本業及水岸觀光招商開發方面有多項成果，同時在協助政府推動離岸風電等綠能政策上亦有具體成效。在ESG企業永續經營面，配合國際減排趨勢，推動再生能源使用與減排效果，也有相當作為。

在港棧核心本業上，111年完成臺北港南碼頭區S07-S08護岸暨後線圍堤造地及高雄港第七貨櫃中心第1期等重大工程建設，持續強化港埠基礎建設，以提供更優質營運環境與服務；同時招商引資逾300億元，如引進統一（1216）集團旗下統流公司投資台中港物流園區、萬海（2615）航運投資高雄港第五貨櫃中心79-81號碼頭，並陸續完成油駁基地、離岸風電相關產業進駐等多項招商實績。

在水岸觀光部份，港務公司完成基隆港西2~3倉旅客中心修復、花蓮港#14倉旅客通關服務場域整建工程，打造兼具觀光遊憩與商業發展之旅運設施及水岸空間。而在多元事業發展上，臺中港規劃離岸風電國產化專區，持續引進永冠（1589）、天力、世紀樺欣、西門子歌美颯等風機零組件製造廠商進駐；臺北港S07-S09號碼頭後線，世紀風電公司已在年中順利運作產製水下基礎機件。未來港務公司將持續配合政府能源政策，逐步落實離岸風電營運策略。

另在港口智慧轉型及企業永續發展上，臺灣港務公司在111年亦有所進展，除完成港務168-高雄港區路況資訊網、港口3D智慧營運管理圖台等作業外，並持續提供港區場域供業者辦理智慧港口創新試驗，包含橋式機AI-OCR辨識、無人載具巡檢等計畫；此外，港務公司更積極推動ESG企業永續經營發展各項措施，如種植綠樹、推動船舶減速、設置E化車道、自動化門哨及空品監測設備等作為，達成減碳13萬噸成果，並在去(111)年11月16日財團法人台灣永續能源研究基金會辦理「第15屆TCSA台灣企業永續獎」，榮獲「運輸業白金獎」及「非製造業–循環經濟領袖獎」之殊榮。

展望今(112)年，港務公司業務執行的重心放在港棧本業的推行，落實各港發展重點，如高雄港，長榮海運（2603）將啟動第七貨櫃中心第一期營運，緊接著交付第五貨櫃中心79-81號碼頭予萬海公司，將藉由擴大航商營運基地，提升作業量能；另外在基隆港，持續配合客貨發展持續辦理軍用碼頭及威海營區西遷工程、西4-6 旅運複合商業大樓招商；在臺中港，因應離岸風電產業發展需求，辦理37、38號碼頭新建工程；而在花蓮港，則將持續進行水岸商業招商開發。另外同步落實ESG企業永續經營策略，訂定減碳藍圖與路徑，以達2030年減排50%、2050年達碳中和之目標。

港務公司表示，除進行中的各項港口建設，港務公司將持續推動數位轉型及淨零碳排目標，以實踐ESG企業永續經營理念，同時鞏固臺灣港群國際競爭力。