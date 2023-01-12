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高鐵假期「品牌飯店 旅宿精選」 享超值優惠或房型升等

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
高鐵假期「品牌飯店_旅宿精選」專案，精選全台21間熱賣飯店，搭配超值優惠房價或房型升等，讓您開春出遊玩得盡興、住得更舒適。台灣高鐵公司提供
高鐵假期「品牌飯店_旅宿精選」專案，精選全台21間熱賣飯店，搭配超值優惠房價或房型升等，讓您開春出遊玩得盡興、住得更舒適。台灣高鐵公司提供

農曆新年將至，台灣高鐵公司（2633）為服務旅客旺季出遊的需求，特別推出「高鐵假期」新春雙優惠。首先，看準國內旅遊趨勢，旅客重視飯店品質，特別推出「品牌飯店 旅宿精選」專案，精選全台21間熱賣飯店，搭配超值優惠房價或房型升等，讓您開春出遊玩得盡興、住得更舒適。

此外，為解決春節期間一房難求的困擾，同步推出「走春潮台北」專案，規劃大台北地區八間飯店，提供春節保留房，讓您無論新春出遊、觀賞「台灣燈會」，都能利用「高鐵假期」輕鬆訂房。歡迎旅客提早為新春規劃一趟「高鐵假期」，用舒適的高鐵列車，搭配超值的優惠行程，陪伴家人玉兔迎春，走春潮台北。

台灣高鐵公司表示，高鐵假期「品牌飯店 旅宿精選」專案，產品包含高鐵來回車票+住宿，搭配飯店涵蓋北、中、南十個地區，能夠滿足旅客多樣化的行程需求，活動期間購買行程，以左營出發兩人同行，入住捷絲旅台北林森館為例，每人最低只要3,050元起，再享升等豪華客房；此外，台北出發兩人同行入住福容大飯店高雄為例，每人最低也只要3,350元起，再享升等行政樓層，相當於只要高鐵來回車票再加少許金額，就能輕鬆入住品牌飯店，還有機會享房型升等，「高鐵假期」提供旅客舒適快速、優質且實惠的國旅產品，歡迎把握優惠預訂行程。

此外，因應此次「台灣燈會」在台北及春節十天連假，高鐵假期「走春潮台北」專案，推出8間台北精選飯店二日自由行，產品包含高鐵來回車票+住宿，更提供春節保留房，不只讓您輕鬆預訂、更享優惠，以高雄出發兩人同行入住台北凱撒大飯店為例，每人只要3,250元起；此外，若以高雄出發兩人同行入住台北福華大飯店為例，每人只要3,650元起，春節期間選擇「高鐵假期」，一樣可以玩得開心實惠。

今年「台灣燈會」睽違23年後再度重返台北舉辦，台灣高鐵公司也特別推出二條專為賞燈旅客設計的「高鐵假期」豐富行，二人即可成行。產品內容包括：高鐵來回車票，並安排專人帶領旅客暢遊：九份老街、黃金瀑布等景點，晚間更安排專車送旅客直達「台灣燈會」主燈會場；想要過夜住宿的旅客也可選擇二日遊的豐富行，晚間入住台北六福萬怡酒店，還提供台北捷運24小時票，限量再加贈台北雙層觀光巴士單次券，讓您玩好玩滿，一起走春潮台北。

台灣燈會 春節

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