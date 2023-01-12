今年信義區商辦注入新活水 租金上揚可期

仲量聯行今（12）日發布2022年商用不動產報告，北市商辦已經連續10年呈現正成長的趨勢，去年底台北A辦平均月租金為每坪2,975元，年增3.2%，其中，又以信義區的頂級A辦為租金成長的主力，目前信義區頂辦的平均租金已突破4,000元的水準，且若新的大樓於今年加入頂辦的行列，租金預期將持續上揚。

仲量聯行指出，去年商辦市場因供不應求，租金節節推升，北市A辦市平均租金破歷史新高，整年度的租金年成長率達近三年最高，顯示企業對於高品質的空間仍有殷切需求。

不過，在升息、經濟成長預期將趨緩下，企業在空間的配置上面會更謹慎，決策時間拉長，使得整體租賃量能趨緩。房東強勢的租賃市場是否能夠延續，將會是未來需要持續觀察的地方。

報告顯示，第4字台北市整體空置率為2.6%，較上季1.9%略為上升，但北市整體空置率從2019年至2022年底，已連續四年低於3%，屬於極低的水準。觀察去年亞太地區之空置率為7%，全球平均為14%。

仲量聯行指出，自疫情爆發後至今，北市空置率保持著顯著低於其他商辦市場的水平，信義區更整年度空置率維持在2%以內，商辦供給不足造成市場幾乎是無樓可租。

仲量聯行商用不動產部副總劉建宇表示，2023年北市市中心預期將釋出超過45,000坪的新A辦空間，主要來自最搶手的信義區，預期會替市場注入新活水，稍微紓解無樓可租的局面。

次核心區域方面，以東區門戶計畫而逐漸熱門的南港來看，將會有面積約4.8萬坪的三棟商辦落成釋出，該區產業聚集及交通機能日益成熟，將會是商辦市場未來可期的耀眼新星。

展望未來，仲量聯行指出，大台北地區的優質新穎的空間將持續搶手，老舊商辦若不藉由危老都更或資產活化，可能陸續被淡出市場。另外，租金因升息、通膨、成本上漲等因素，短期內將持續上揚，但由於適逢許多黑天鵝近期同時發生，企業租賃動能將趨緩，租賃市場將會是一個多空交雜的局面。