投資客不用跑了？花敬群：預售換約不溯及既往

內政部代理部長花敬群今（12）日表示，平均地權條例修正案子法預計三、四個月內完成，今年上半年就會上路實施。

他表示，不僅私法人購買預售屋不及溯及既往，政策上路後，在法令之前購買的房子，不受五年不能轉賣限制，一般民眾在政策之前 購買的預售屋，也有日出條款，法令公布之前取得，未來都可以轉售，不受禁售限制。

至於如此一來，會不會造成搶購潮，花敬群表示，投資客會考量未來政策上路，房價可能下跌，不至於搶購，至於目前市場所說逃命潮，也是投資客基於對房價漲跌的考量。

花敬群預估，目前投資需求約一到兩成，政策上路，這部分會減少，未來房市交易量會減少一到二成，至於價格部分，內政部尊重市場。

南港玉成公辦都更案今天動土，身兼國家住都中心代理董事長花敬群，負責操刀設計的日本知名建築師伊東豊雄到場參與。

針對外界批評立法院10日三讀通過的平均地權條例，將重創都更，有如把都更送上「斷頭台」，花敬群表示，外界對平均地權條例有非常多的誤解，這部分內政部已積極跟外界展開溝通，昨天就和上百位都更實施者業者座談。

他表示，內政部絕對支持都市更新，未來只要開發商、實施者畫定大街廓進行都更整合，提出申請後，內政部一定在一周內同意，之後實施者在範圍內整合購買符合危老、都更條件的房屋，不用再另外申請。

南港玉成公辦都更案位於南港昆陽街，預計興建一棟地上11層，約150戶社會住宅，以及一棟14層78戶都更住宅，低樓層提供托嬰設施及農產品商店等。

此案由最後由中國開發負責實施，中國開發則請來普立茲克建築獎大師伊東豊雄操刀，也是伊東豊雄在台首座住宅建築作品，預計於2027年完工，總投資金額達20億元。

中國開發表示，南港玉成公辦都更案兩棟住宅以簡潔框架及穿透輕盈的立面詮釋，讓風、光、綠滲透室內環境。都更宅結合特殊結構系統，提供起居室寬敞視野景觀，打造高格調居住環境；並保持住戶生活隱私以及兩棟各自獨立出入管制。