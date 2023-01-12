快訊

大馬羽賽／半小時輕取陸將 戴資穎連兩戰速勝8強就位

公有地只能標給建商蓋豪宅？專家：應參考這國的做法

吃紅肉不好？吃魚最健康？8大健康原則真相探究，有些你不必照單全收

投資客不用跑了？花敬群：預售換約不溯及既往

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
內政部代理部長花敬群。記者游智文／攝影
內政部代理部長花敬群。記者游智文／攝影

內政部代理部長花敬群今（12）日表示，平均地權條例修正案子法預計三、四個月內完成，今年上半年就會上路實施。

他表示，不僅私法人購買預售屋不及溯及既往，政策上路後，在法令之前購買的房子，不受五年不能轉賣限制，一般民眾在政策之前 購買的預售屋，也有日出條款，法令公布之前取得，未來都可以轉售，不受禁售限制。

至於如此一來，會不會造成搶購潮，花敬群表示，投資客會考量未來政策上路，房價可能下跌，不至於搶購，至於目前市場所說逃命潮，也是投資客基於對房價漲跌的考量。

花敬群預估，目前投資需求約一到兩成，政策上路，這部分會減少，未來房市交易量會減少一到二成，至於價格部分，內政部尊重市場。

南港玉成公辦都更案今天動土，身兼國家住都中心代理董事長花敬群，負責操刀設計的日本知名建築師伊東豊雄到場參與。

針對外界批評立法院10日三讀通過的平均地權條例，將重創都更，有如把都更送上「斷頭台」，花敬群表示，外界對平均地權條例有非常多的誤解，這部分內政部已積極跟外界展開溝通，昨天就和上百位都更實施者業者座談。

他表示，內政部絕對支持都市更新，未來只要開發商、實施者畫定大街廓進行都更整合，提出申請後，內政部一定在一周內同意，之後實施者在範圍內整合購買符合危老、都更條件的房屋，不用再另外申請。

南港玉成公辦都更案位於南港昆陽街，預計興建一棟地上11層，約150戶社會住宅，以及一棟14層78戶都更住宅，低樓層提供托嬰設施及農產品商店等。

此案由最後由中國開發負責實施，中國開發則請來普立茲克建築獎大師伊東豊雄操刀，也是伊東豊雄在台首座住宅建築作品，預計於2027年完工，總投資金額達20億元。

中國開發表示，南港玉成公辦都更案兩棟住宅以簡潔框架及穿透輕盈的立面詮釋，讓風、光、綠滲透室內環境。都更宅結合特殊結構系統，提供起居室寬敞視野景觀，打造高格調居住環境；並保持住戶生活隱私以及兩棟各自獨立出入管制。

此外藉由留設戶外大面積高綠覆率的開放空間，結合一樓托嬰中心及農產品店鋪等設施，提供社區和鄰里間一個共享、交流的社區空間，形成混齡與開放的環境使用，友善宜居的新聚落。

南港玉成公辦都更案。記者游智文／攝影
南港玉成公辦都更案。記者游智文／攝影

公辦都更 花敬群 內政部

延伸閱讀

大巨蛋過了卡蛋為卡柯？ 陳宥丞：原來民進黨沒穿褲子

平均地權條例三讀通過 花敬群：抑制炒房！服務人民居住需求

南警局長方仰寧去留？ 黃明昭鬆口：將有高階警官異動

農曆春節即將來臨 內政部代部長花敬群到大安分局慰勉

相關新聞

蔣萬安：台北大巨蛋 拚年底試營運

台北市長蔣萬安昨（11）日表示，台北大巨蛋已在1月9日正式拿到內政部核發的防火避難與性能審查核可函，接下來會要求遠雄按圖...

寒舍：飯店商務客回來了

寒舍餐旅集團董事長蔡伯翰昨（11）日表示，去年解封後，商務客復甦速度比預期好，已恢復到過去的九成，但觀光客的部分並未回籠...

平均地權海嘯第一排？ 北台灣推案爆大量十區曝

住展雜誌統計，2022年北台灣新建案推案量前十大行政區，依序為桃園、中壢、三重、新莊、竹北、北投、龜山、土城、蘆竹、淡水...

便利超商迎大換機潮 POS雙雄飛捷、振樺2022獲利創高

零售業店頭結合會員APP功能，帶動換機潮，台灣便利超商雙雄近一年紛紛採購新POS設備，統一超7-11才剛於12月公告大手...

「6米樓中樓住家」示意圖？根本不是住宅，公平會開罰建商100萬

長泰金建設股份有限公司銷售「圓山藏富」建案，於臉書貼文「捷運劍潭站400米全新小豪宅……」等語，並輔以樓高6米樓中樓的住...

不讓七期通包！由鉅大恆7字頭擠進台中十大豪宅

實價揭露，台中西區國美館第一排的豪宅「由鉅大恆」，睽違一年再度出現交易，31樓戶於2022年11月時，由倪姓外籍自然人貸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。