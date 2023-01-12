Epson攜手紡織所 共同打造噴印創新研發中心

Epson攜手紡織產業綜合研究所共同打造「噴印創新研發中心」，透過雙方攜手合作共同協助傳統印染產業邁向環境永續發展，透過將數位印花科技導入傳統紡織產業，以高效率、省人力、低汙染的印染製程，協助企業打造新型態生產模式，不僅可因應全球少量多樣趨勢，更兼顧環境永續目標。

紡織印染數位轉型的入門首選Epson ML-8000數位印花直噴機，搭載八顆日本最新PrecisionCore工業級噴頭及精點微噴技術，除了將花色印製於衣物上，亦能夠為窗簾、皮革製品與沙發等不同材質的多項產品增添色彩與圖形。染料方面，ML-8000可選用通過Bluesign®認證的酸性油墨，與更加環保的Pigment顏料油墨，使製程上能夠大幅降低對環境造成的衝擊。

台灣愛普生列印科技事業部總經理輝偉偉表示，近年來全球氣候危機意識不斷提升，在政府大力倡議之下，眾多企業紛紛尋求對環境更加友善的商業模式。許多紡織業者不僅愈加重視環境保護議題，也更理解數位印花的重要性與優勢。相對傳統印染的高耗電、高耗水與高汙染，數位印花能夠大幅降低污染物的產生，相較於傳統印染製程，使用數位印花直噴機，最多可省下50％的用電、40％的用水量，更能夠降低95％的汙染註一。對於用戶而言，不僅精省生產成本，更減輕對地球的負擔。

紡織產業綜合研究所所長李貴琪表示，紡織產業綜合研究所致力於推動臺灣紡織產業導入新技術及自動化，並持續朝『高階化』、『數位化』及『永續化』三個面向發展。我們透過輔導紡織產業數位轉型的方式，協助企業進行設備升級，進而減少紡織業所產生的碳排放，以達成台灣在2030年前減碳24％的目標。為加速台灣傳統印染產業數位轉型，本次與Epson聯手打造噴印創新研發中心，做為紡織業數位轉型的推進基地，期盼藉此加速整體產業轉型的進程。