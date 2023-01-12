不讓七期通包！由鉅大恆7字頭擠進台中十大豪宅

實價揭露，台中西區國美館第一排的豪宅「由鉅大恆」，睽違一年再度出現交易，31樓戶於2022年11月時，由倪姓外籍自然人貸款買下，總價1億1,758萬元，換算單價70.6萬元，為西區近4年單價最高的豪宅，也是台中去年在七期之外，單價最高的成屋豪宅，成功卡進台中2022年十大成屋豪宅榜中的第七名。

台灣房屋國美特許加盟店店長王芳進表示，由鉅大恆位處國立台灣美術館第一排，坐擁開闊綠蔭景觀，且社區現今屋齡約6年，是美術館首排僅有的屋齡10年內豪宅，因此極具稀有性，吸引不少名人入手，價格表現也相當亮眼，社區整體平均成交價逾65萬元。

王芳進指出，該社區規劃兩大棟建物，其中A戶與D戶，因享有三面臨路的棟距優勢，行情突出，尤其是臨美術園道的A戶，單價多在70萬以上；本次揭露的交易，是臨美村路的D戶，行情僅次於A戶，加上本次交易為景觀與隱私性較佳的高樓層戶別，因而站上7字頭。

本次交易的31樓戶，買家為外籍自然人。第一建經研究中心副理張菱育表示，外籍買家在台購屋，常會用「境外私法人」名義出手，但去年下半年平均地權條例修法議題沸沸揚揚，由於修法針對私法人購屋，祭出許可制及5年不得移轉，因此早在法案過關前，就有不少外籍買家回歸自然人身分購屋，以避免受政策衝擊，如今修法三讀拍板，預估後續私法人轉以自然人買房的情況，也會更加普遍。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，「由鉅大恆」出現7字頭高單價，也打破七期在台中2022年十大成屋豪宅榜的全面獨佔局面，成為榜單中，唯一的非七期社區。

他表示，西區的美術館特區，其實也是台中的傳統豪宅聚落，但美術館周邊近15年鮮有新案問世，美術園道首排更只有「由鉅大恆」一案獨走。