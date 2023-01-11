鄉林賴正鎰：未來五年千億土地儲備案量上膛 第二家涵碧樓規劃中

鄉林建設（5531）集團董事長賴正鎰今（11）日在公司年度記者會上指出，兩岸先後解封、開放國門與旅遊，今年應可擺脫新冠疫情陰影，恢復正常生活；今年營運部分，鄉林建設不僅大陸有成都的超大建案要開賣，台灣則有吉林案與萬華案兩個都更案登場外，雙北還有20個都更案推動中，未來五年已備妥新台幣1,000億元土地案量，朝每年維持300至500億元推案量計畫前進。

賴正鎰表示，在持續兩岸及全球布局的同時，除了涵碧樓的酒店管理服務輸出之外，台灣也正在計畫開發第二家涵碧樓。

賴正鎰說，去年各行各業受到疫情與人員染疫確診影響，很多房產業與飯店酒店業去年都宣布停業或暫緩推案，甚至有建商直接宣布考慮今年不再推案，但鄉林集團的日月潭涵碧樓去年業績表現亮眼，且已滿房到今年農曆年後；同時去年在彰化二月底推出的「鄉林圓頂」總銷23億元也完銷，很多沒有買到的當地企業主還頻頻詢問哪時候會再推新案，2021年推出、總銷20億元的新北市三重新案「鄉林恆美」，最近已完工、陸續交屋中。

賴正鎰指出，台灣方面購地計畫持續進行，雙北市、桃園市、台中市及彰化等地，這兩年至少會購入五塊土地，持續在這些都會區推新案；都更方面，吉林案與萬華案，今年都將正式公開推案，其中萬華案整合了20年，相當辛苦，目前仍持續在整合當中，基地在1,000至3,000坪以上。