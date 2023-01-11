林長勲台中大師講座 分享滬尾藝文休閒園區建築美學

知名建築師、將捷集團創辦人林長勲，今(11)日應台中市建築經營協會邀請，於新一年度的首場大師講座中，以「滬尾藝文休閒園區建築美學」為題進行分享。這座園區佔地6,600坪、宛如一座森林美術館，並獲得綠建築鑽石級認證，林長勲說，除了實踐將捷建築美學外，更有他回饋家鄉的情感。

林長勲強調，園區規劃初衷以不影響周邊景色為宗旨下進行，全區高達81%的綠化，是融合了自然生態、旅遊住宿、宴會廳、商場、影城及學習體驗的在地精緻服務，深耕淡水人文與自然景觀。

台中市建築經營協會理事長連智民指出，林長勲是建築業界大老級人物，學經歷相當豐富，除一手打造的將捷集團事業版圖不斷擴大外，更可貴的是他心繫社會責任，成立財團法人慈暉文教基金會，以熱情和愛心推動各項社會公益與文教事業。

由林創辦人的演講來開啟新一年度的大師講座，完美呼應新年度「品牌建築、品牌台灣」的目標，吸引數百名會員廠商、建築產業代表及學生族群到場聆聽、學習。

林長勲畢業於中原大學建築系，並到美國哈佛大學、柏克萊大學研究深造，創辦將捷集團，從一個台北在地建商，到橫跨全台的房地產開發、文創酒店、建築師事務所、景觀規劃，甚至綠能事業的集團。

林長勲秉持著回饋家鄉、回饋社會的志業，帶領將捷集團投入「滬尾藝文休閒園區」這個指標BOT案，園區甫開放就成為淡水新地標。

「滬尾藝文休閒園區」是融合自然與在地文化特色的綠建築，獲得綠建築鑽石認證外，也榮獲全球卓越獎環境類銀獎的肯定。

此案從低碳美學、人境共存的概念出發，整體概念不只融入地景，更積極運用再生建材，室內採光與節約能源也都通盤考慮，更運用淡水氣候特色，在活動空間中讓風自然流動。