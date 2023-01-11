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大享容器員工抗議遭資遣 勞資協商：本國勞工留任

中央社／ 新竹縣11日電

新竹縣大享容器公司將資遣96名員工，員工不滿今天到新竹縣政府抗議並進行勞資協調會議，縣府表示，協商結果大享容器會保障本國勞工留任，且員工薪資不拖欠。

大享容器公司員工今天到新竹縣政府抗議，郭姓員工接受媒體聯訪表示，公司將在本月底資遣本、外籍員工共約96人，卻又在網站持續徵才，甚至欠繳勞健保費、遲發薪資等，實在不合理，今天到縣府表達不滿，並進行勞資協調會議，盼獲合理回覆。

新竹縣政府勞工處副處長林東山向中央社記者表示，上月縣府得知大享公司因虧損業務緊縮，即將資遣本國籍、外國籍員工共96人，勞工處在上月27日主動召集勞資協調會議，資方帶回「勞方資遣費給付」、「112年薪資全額給付」、「優先資遣外籍移工」等3項勞方訴求，尋求解決方案，今天舉行第2次協調會議。

勞工處表示，對於大享公司持續徵才部分，已要求業者暫停招募，同時建議大享公司優先輔導被資遣人員轉任技術性工作，以保障勞工權益。

新竹縣政府提供新聞資料指出，這次協商結果，大享公司精減員工部分將以外籍勞工優先，本國勞工不資遣、會留任，且在員工薪資部分，不拖欠，如期支付。

縣府指出，這次被公告的本國勞工，在大享公司決定不資遣後，仍想離職者，大享公司將個別諮詢留任意願，希望不要離職，若經諮詢仍不願留任，在資遣費與其他費用給付方式，將於1月18日前開第3次勞資調解會協商。

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