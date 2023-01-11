蔣萬安：台北大巨蛋獲認可函 拚年底進行試營運

台北市長蔣萬安今（11）日表示，台北大巨蛋在1月9日正式拿到內政部所核發的防火避難與性能審查的核可函，接下來會要求遠雄按圖施工，希望4月就可以完工，並希望7月能夠申請使用執照，年底進行試營運，目前初步希望在第一階段，先進行1萬人的場地試營運，接下來視後續整體狀況需求，再來進行開放，力求達成選前的承諾，在一年內能夠讓大巨蛋完工。

蔣萬安今日前往台北寒舍艾美酒店參加點燈儀式記者會，記者會前接受媒體聯訪，被問及目前大巨蛋執行的進度，他做出以上回應。

蔣萬安說，北市府盡最大的力量，積極和中央溝通協調，從上任開始就和內政部進行相關溝通，就這個事情來了解討論，接下來也還有很多需要跟中央一起合作的事項。他還說，下周會和副市長李四川實際到大巨蛋了解內部狀況，希望透過實地了解，有更完整的規劃，也希望能夠都按照我們的計劃進行。

李四川今日下午臨時新增行程，視察公共安全聯合稽查作業，並接受媒體訪問。就內政部對大巨蛋的防火避能審查通過，並發下認可函一事，他表示，他要先代表台北市長蔣萬安表達對內政部的感謝，就職以來內政部給予了很多指導。

李四川指出，他日前也到大巨蛋巡視，要求遠雄能夠配合，並儘速報給內政部，使內政部發放認可允許函；接下來會做執照變更審查，假如能在農曆過年前完成，遠雄就會進行約二至三個月的施工，大概今年4月能將工程全部完成，目標7月取得使用執照、年底試營運。

外界對於一次疏散5萬人有所疑慮部分，李四川說，試營運不會一次進這麼多人，希望第一次試營運時採1萬人入場，讓其適應，就類似現在已完工啟用的小巨蛋一樣，逐步按照人流進行開放。