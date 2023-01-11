快訊

台南議長賄選疑雲 李文俊發回更裁、林士傑抗告駁回

「阿才的店」都更變身富邦醴仁豪宅 單價衝184萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
喬崴建設董事長楊貴清、富邦建設總經理宋良政、建築師高松伸(由左至右) 圖／業者提供
喬崴建設董事長楊貴清、富邦建設總經理宋良政、建築師高松伸(由左至右) 圖／業者提供

北市知名台菜餐廳「阿才的店」位於金山南路的舊址，歷經多年都更整合，由喬威建設和富邦建設合作，推出富邦醴仁，個案由引領日本邁向現代風格的知名建築師高松伸操刀，共36戶，實價揭露已12筆，單價多在170萬以上，最高達184萬元，總價1.5億上下。

富邦醴仁即將完工落成，高松伸特地來台接受訪問。他表示，第一眼看到「富邦醴仁」的基地，覺得很像京都的城市氛圍，就決定接下這個任務，而和富邦建設、大陸工程等一流建築團隊合作，更讓他深具信心。

他說，這一次來到台灣，立刻前往現場仔細巡視成果，對施工相當滿意，「富邦醴仁」融合人文、自然與科技的內涵，深度豐富的美學層次感，已臻國際頂尖水準。

喬崴建設董事長楊貴清表示，「富邦醴仁」位於仁愛路、金山南路黃金地段，這是一塊富涵台北歷史的美好角落，然而在整合的過程中，克服了無數艱辛的挑戰，才能促成「富邦醴仁」的誕生。

為了這座得來不易的地標建築，喬崴選擇注重公益、企業正向的富邦建設，以及國際知名的高松伸建築師作為合作夥伴及建築師，力求把這案子帶到一個更高的國際視野、更具開創性的格局。

富邦建設總經理宋良政表示，20幾年來，富邦建設一直是台灣推動綠建築的先行者，且讓綠建築不斷地進化。後疫情時代，人們對於居住環境有更深刻的體驗與需求，「富邦醴仁」SC+住友GRAST制震、黃金級綠建築，即體現落實永續環境、人文自然共存目標。

富邦 綠建築 金山

延伸閱讀

「耑悦」公開記者會暨威尼斯犀牛展 1/11開展

影／南投立委補選登記 蔡培慧狠酸他：該退休住豪宅了

預售換約將走入歷史 預售剩自用當道

豐原豪宅掛上百件女性內衣 女屋主：抗議工地噪音與汙染

相關新聞

寒舍董座蔡伯翰：住房恢復到過去九成 2023把失去的補回來

台北寒舍艾美酒店響應「光源台北」，2023台灣燈會在台北活動，董事長蔡伯翰恢復到過去九成，希望新年度，把過去失去的補回來...

台灣三井未來三年要開五個商場 為全台擴張最快的零售集團

日本三井不動產在台短短六年內，開出三家OUTLET，去(2022)年零售營收174億元，未來三年內更將於北中南開五個商場...

徐旭東：遠百2023年業績再成長 樂觀中需謹慎

遠東（2845）集團董事長徐旭東今（11）日出席遠百（2903）竹北開幕典禮，會後受訪時表示，儘管各界預期2023年景氣...

0.5平方公里的激戰！統一與新光三越、微風廣場三足鼎立 信義區百貨洗牌「2大房東新動作曝」

零售業3年大蕭條結束，台北信義計畫區商場新一輪的商戰正要開打，其中最受矚目的就是統一集團擴大布局，與新光三越、微風廣場三足鼎立。

商總賴正鎰：房市盤整三年回歸常態 小建商將少一半

立法院通過「打炒房法案」平均地權條例修正案，鄉林集團董事長、全國商總主席賴正鎰今天指出，拉升房價上漲的元凶是政府增稅、利...

福壽：原物料價格居高不下 預期今年持續缺蛋

福壽實業董事長洪堯昆表示，食品業主要跟著景氣波動，預期今年原物料國際行情相對穩定，整體營運持平看待，預計今年成長動能將來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。