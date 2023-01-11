「阿才的店」都更變身富邦醴仁豪宅 單價衝184萬

北市知名台菜餐廳「阿才的店」位於金山南路的舊址，歷經多年都更整合，由喬威建設和富邦建設合作，推出富邦醴仁，個案由引領日本邁向現代風格的知名建築師高松伸操刀，共36戶，實價揭露已12筆，單價多在170萬以上，最高達184萬元，總價1.5億上下。

富邦醴仁即將完工落成，高松伸特地來台接受訪問。他表示，第一眼看到「富邦醴仁」的基地，覺得很像京都的城市氛圍，就決定接下這個任務，而和富邦建設、大陸工程等一流建築團隊合作，更讓他深具信心。

他說，這一次來到台灣，立刻前往現場仔細巡視成果，對施工相當滿意，「富邦醴仁」融合人文、自然與科技的內涵，深度豐富的美學層次感，已臻國際頂尖水準。

喬崴建設董事長楊貴清表示，「富邦醴仁」位於仁愛路、金山南路黃金地段，這是一塊富涵台北歷史的美好角落，然而在整合的過程中，克服了無數艱辛的挑戰，才能促成「富邦醴仁」的誕生。

為了這座得來不易的地標建築，喬崴選擇注重公益、企業正向的富邦建設，以及國際知名的高松伸建築師作為合作夥伴及建築師，力求把這案子帶到一個更高的國際視野、更具開創性的格局。

富邦建設總經理宋良政表示，20幾年來，富邦建設一直是台灣推動綠建築的先行者，且讓綠建築不斷地進化。後疫情時代，人們對於居住環境有更深刻的體驗與需求，「富邦醴仁」SC+住友GRAST制震、黃金級綠建築，即體現落實永續環境、人文自然共存目標。