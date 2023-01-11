徐旭東：遠百2023年業績再成長 樂觀中需謹慎

遠東（2845）集團董事長徐旭東今（11）日出席遠百（2903）竹北開幕典禮，會後受訪時表示，儘管各界預期2023年景氣走弱，但就遠百而言並未感受到，大家仍然努力向前衝。他說，今年樂觀中仍需謹慎。遠百今年還規劃新增大巨蛋等兩個據點，有信心營運再成長。

受疫情影響試賣期長達一年的遠百竹北，去年締造突破65億元的業績，遠超過預期的50億目標。遠百竹北今天早上舉行遲來的盛大開幕典禮，新竹縣縣長楊文科、遠百董事長徐旭東、遠百總經理徐雪芳、竹北市長鄭朝方等眾多貴賓親臨現場，開幕儀式湧入千人參與，場面盛況空前。

徐旭東致詞指出，BOT案是很棒的合作模式，遠百竹北是遠東百貨第一件與竹縣府的BOT合作，新型百貨的營運模式成功帶動地方經濟成長。

新竹縣縣長楊文科表示，因疫情影響遠百竹北至今日正式開幕，這次與遠東百貨的BOT案打造雙方合作的全新模式，也為新竹縣帶來相當可觀的收入，遠百竹北是新竹縣的一顆明珠與瑰寶，希望未來能一起繼續努力，繼續賺錢，持續帶動經濟繁榮，打造雙贏局面。

遠百總經理徐雪芳指出，非常感謝新竹縣府提供的大力協助，感謝眾多品牌與關係企業的全力支援，遠百竹北依照徐旭東董事長的創新想法來打造，創造多個第一、獨一、唯一，藉由所有員工的努力，秉持Retail is detail的品牌精神，持續創新與發揮企業的正面影響力。

開幕慶由遠百竹北吉祥物「客家細妹」帶領全台各店太陽寶寶，用活潑舞蹈來與現場來賓打招呼、帶動跳炒熱現場氣氛，並邀請新竹在地知名舞團「築夢舞集」帶來客家現代舞蹈，將傳統文化用創新舞技精彩呈現，同時呼應遠百竹北融合好客新美學的獨有特色，民眾最愛的拍照打卡熱點「客家圓樓」，壯觀大型圓樓建築、細緻花漾圖騰、圓頂天空，壯闊中蘊含著客家之美。

三座國際級大型公共藝術作品「好客天棚」、「竹北風潮新世紀」、「風采桐漾 富竹滿溢」如繁星般在百貨內閃閃發光，融合自然萬物、在地文化及好客精神，讓百貨塑造獨有特色，成為最有藝術感的購物殿堂。使用客家花布圖騰剪裁而成的紅燈籠與使用在地紅磚瓦砌成的「客家老街」、「客家古厝」，完整復刻過往時代的美好記憶，讓長輩逛街同時回味過往，讓百貨成為闔家團聚的最好地點，更要創造話題，打造出年輕人最愛、最新潮的超夯打卡點。

力挺公益、讓愛傳遞！遠百竹北試營運至今舉辦數十場公益送暖活動，合作單位從新竹縣府、民間社福機構到校園團體，目前已捐贈物資給予新竹縣各大社服中心、藍天家園、德蘭兒童中心、桃山國小等。

因山區學校資源較為缺乏，孩童在成長期間充足的運動量更顯重要，新竹縣五峰國小在各大運動賽事表現突出，遠百竹北在開幕之際希望提供優質、耐用的運動用品讓大家動起來舒適，健健康康成長茁壯。