商總賴正鎰：房市盤整三年回歸常態 小建商將少一半

立法院通過「打炒房法案」平均地權條例修正案，鄉林集團董事長、全國商總主席賴正鎰今天指出，拉升房價上漲的元凶是政府增稅、利率升息與建築成本大幅上揚，今年全球通膨可望趨穩，利率再調整有限，平均地權修正案通過後，應該是最後一波打房，政府應會暫時縮手，他預估房市將盤整三年，逐漸回歸市場正常機制，也是消費者進場的好時機；而資金實力不夠的小建商，將會大幅減少，預估三年內會縮減50%，剩下約5000家左右。

他分析台灣房市未來六大趨勢，第一，去年國際天然氣與原物料漲價，連帶使得國內民生物價與餐飲被迫漲價，民生消費壓力更大，政府此時又嚴厲打炒房政策，包括房地合一2.0，提高地價稅與土地增值稅，土建融貸款管制，取得土地後須在18個月內取得建照開工等一連串動作，打亂開發商的推案計畫。

第二，2022年房價大漲原因是政府帶頭調升利率與增稅，加上建築材料成本上漲，像是台中，這兩年平均房價從20萬元上升到45萬元，每坪建築成本從8.5萬元漲到14萬元，台北12.5萬元漲到22萬元，SRC鋼構建築的每坪成本甚至超過25萬元，他直言「房價已經回不去了」，這也吸引不少預期房價高漲的人趕緊進場置產抗通膨、求保值。

第三，目前建商購地貸款成數約剩五成，這幾年購地吃飽了，加上政府限期18個月須取得建照，所以今年也是去化土地年，去化速度放緩，加上無法預測建築成本，很多建商決定改採「先建後售」來確保金流，穩健經營。都會區未來的土地首選將會以都更為主，但首要必須先會控制營建成本。像是台北、新北、桃園、台中的舊市區都更為優先，台南與高雄也一樣，在高建築成本的現況下，房價真的回不去了。

第四，去年全國總推案量破台幣2兆元，但總體銷售面積並未上升，明顯是單價上漲造成，在政府打炒房下，今年持續發威，預估推案量減少兩成，總量約是1.6兆元，呈現「價穩、量縮」格局。

第五，九二一大地震後，全國的建商倒閉僅剩不到100家，這幾年又恢復了，增加到上萬家，他預估政府打房後，再來幾年都會是盤整年，小建商可能會被併購或出售土地已是未來趨勢，資金實力不夠的小建商，將會大幅減少，預估三年內會縮減50%，約剩下5000家左右。

第六，大型的品牌建商將會朝向商業不動產方向去經營，例如投資酒店、商場、辦公室收租，邁向正常開發商的永續經營方向走，在規劃設計建案方面，也會越來愈精緻化，產品會越來越精美，讓消費者可享受更好的生活品質。