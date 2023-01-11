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貓奴們尖叫！Klook獨家開賣 趣淘漫旅-台南「黃阿瑪來趣淘」主題房
貓奴們看過來。凱撒飯店連鎖旗下趣淘漫旅-台南，首度攜手擁有百萬粉絲的人氣IP「黃阿瑪的後宮生活」，打造六款不同主題設計的「黃阿瑪來趣淘」主題房，從飯店大廳到主題房內的各個角落，都有黃阿瑪及後宮貓咪的可愛蹤跡。
即日起Klook與飯店官網獨家開賣「黃阿瑪來趣淘」主題房，每日限量六間，於Klook訂購入住即贈「黃阿瑪來趣淘」主題房禮包，內含只送不賣的主題限定商品，包含實用的阿瑪款眼罩、帆布袋和娃娃等好禮，雙人入住最低只要6,999元起，讓超萌的黃阿瑪及後宮貓咪們陪你入睡，在各個角落輕鬆拍出貓奴專屬的打卡照。
此次「黃阿瑪來趣淘」主題房，以黃阿瑪來趣淘（取台語”玩耍”諧音）為發想，推出兩種房型，打造出6間不同主題設計的限量主題房，房間牆面設計更搭配遊玩主題畫作，讓主題房內的各個角落、客房用品等，皆可看到後宮貓咪的可愛蹤跡，2023新年開端就和阿瑪一起「趣淘趣淘」一下，跟著後宮貓咪們一起快樂玩耍。
趣淘漫旅-台南以活力、冒險挑戰為特色，旅客除了享受入住「黃阿瑪來趣淘」主題房被萌翻天的滋味，主題房專案更含館內冒險活動六項暢玩，像是自由落體、攀登競技、光束任務和全館解謎等，飯店周遭還有許多知名步道與風景區，一整天從內到外都玩不完、拍不完，非常適合爸媽帶著小孩來放電，留下最美好回憶。
即日起除了開賣「黃阿瑪來趣淘」主題房，Klook也推出JCB晶緻卡和極緻卡專屬優惠，凡於活動頁面領券並輸入指定優惠碼，即享全站滿2,000元折400元（優惠每月限量發放，下一波將於2月1日開放領取），完成結帳前100名用戶，更加碼再送全站飯店訂房滿3,000元折300元，讓你住得更優惠。活動詳情可參考：https://www.klook.com/zh-TW/tetris/promo/jcb2023/
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