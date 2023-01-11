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新涵碧樓可能地點曝光 賴正鎰：可躺床上看瀑布

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
日月潭涵碧樓推出「養生之旅」，詮釋度假旅行新定義。圖／涵碧樓提供
日月潭涵碧樓推出「養生之旅」，詮釋度假旅行新定義。圖／涵碧樓提供

隨著疫情常態化、人潮回溫，鄉林董事長賴正鎰今（11）日透露，今年起將積極評估、規劃國內第二家涵碧樓酒店，至於該酒店設立地點，目前正評估雲林、花蓮等好山好水之地，而因賴正鎰是雲林子弟，或以鮭魚返鄉的可能性大。目前粗估總投資額（不含土地）至少20億元起跳。

根據透露，第二家涵碧樓可「坐擁阿里山美景，又能躺在床上觀看草嶺的瀑布」，景觀非常漂亮，加上手上也握有雲林縣古坑鄉約三、四千坪土地，不過，也有尋覓花蓮、墾丁的土地，目前還在內部討論中。

日月潭涵碧樓是全台第一家一晚單價突破萬元的高級飯店，曾經是大陸人來台的最愛觀光酒店之一，賴正鎰指出，過去涵碧樓有約35%的國際觀光客，近年在疫情影響下，這35％的國際觀光客全由國內旅客遞補，觀察現在市場，反而是越頂級的酒店，越吸引消費者，去年涵碧樓全年營收約在七、八億元，一晚房間維持約2萬元高檔，等於一分鐘就要15.5元，生意非常好。

賴正鎰表示，未來看好高端旅宿市場，加上國內目標性度假的客層已經形成，簡單來說，現在的旅客就是喜歡在酒店內享受設施與服務，鄉林也看準這一點，積極規劃國內第二間涵碧樓，預計最快今年就會定案，明年開始動工。

此外，今年是鄉林品牌永續深耕年，賴正鎰指出，鄉林已經成立43年，也會開始朝著企業轉型或擴大經營面，尤其是因應全球的疫後生活新形態，各國各企業都在加速推動碳中和與淨零碳排的宣示行動，鄉林集團也不例外，目前已經開始準備投入ESG計畫(環境保護Environmental、社會責任Social及公司治理Governance），計畫廣為種植森林並投入能源開發的項目。

鄉林董事長賴正鎰。記者朱曼寧／攝影
鄉林董事長賴正鎰。記者朱曼寧／攝影

涵碧樓 鄉林 賴正鎰

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