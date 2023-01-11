平均地權KO房市？學者：如成真 代表炒作炒爛了

平均地權條例修正案昨天三讀通過，業者以重拳形容，表示政策上路，買氣潰散，中小建商恐大批倒閉。房產學者章定煊臉書表示，平均地權修正草案如果是「重拳」，足以KO整體房市的話，那只代表一件事，台灣的房市已經被惡性炒作炒爛了。

他表示，此次修正案重點只有兩條，禁止預售屋換約，以及私法人持有住宅改為許可制，所以對房市只影響到兩類客人，第一種是以高槓桿操作，不準備持有到交屋極短線投機客；第二種則是用法人身份洗錢洗物件的周轉客。

章定煊表示，這兩類客人對某些正常做生意建商來說，本來就很不歡迎。有時正常建商會故意限制轉約，對轉約要求很高的手續費、給予很小的議價空間，刻意把這類極投機的客人儘量排除出去。

原因主要是這些客人會對他們帶來很多麻煩。案子還沒結案，建商的物件案場還在賣，某些接受投機客委託的代銷人員也在偷偷賣、甚至仲介在場外攔截進場的客人兜售物件，價錢亂得一塌糊塗。

如果交屋時行情不太好的話，這種極短線投機客輕則阻撓交屋、重則直接違約，特別是工程零付款的預售屋。

至於哪種建商需要這種極短線投機客？答案很簡單，就是需要飢餓行銷，需要幫忙鎖定籌碼，需要很高的換手率疊高價格的建商。

章定煊表示，也因此，平均地權修正案如果是「重拳」，足以KO整體房市的話，這個房市已經整體完全糜爛了，政府不出手切割也不行了。就房地產來看，目前是有幾個區域是已經完全糜爛沒錯，政府的確不該再忍下去了，他們會受到重大衝擊。

但很多區域本來極短線投機客就很不活躍，包括價格太高作價困難、沒題材大多是在地客、準備長期囤房客人多、當地市場偏好先建後售等，這些地方就完全沒關係了，搞不好還收得到其他區域轉來的避險客人，價格不降反升。

章定煊表示，平均地權條例影響只是片面，整體房市還是要看金融環境與經濟環境而定。