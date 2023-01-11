資金回蛋黃區 台中十大購屋路段三大屯區占8條

各項重點建設加持，台中房市近年突飛猛進，其中又以屯區最亮眼，東森房屋研究中心彙整聯徵中心資料，2022年前三季台中前10大購屋熱門路段中有8條位於三大屯區，其中北屯區環太東路成交546件最多，其次為敦富路、嶺東南路。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，過去一年台灣房市經歷了升息、政府打炒房、地緣政治風險等種種考驗，民眾對於買房的態度趨於謹慎，以往投資買盤較為熱絡的部分蛋白區、新興重劃區買氣逐漸降溫，資金出現向蛋黃區回流的跡象。

以台中市來說，三大屯區房市各擁題材，北屯有捷運機廠重劃區、廍子重劃區等，西屯有七期新市政中心、水湳經貿園區、中科等，南屯則有五期重劃區、精密科學園區等，三大屯區都是兼顧房市話題與基礎機能的重點區域，房價極具抗跌保值性。

東森房屋黎明向上加盟店店東曾冠鈞表示，南屯區位於七期新市政中心旁，區內有台中捷運綠線4個站口，黎明商圈、秀泰購物中心、好市多、嶺東科大等設施與場所，生活機能非常完備。

此外伴隨大立光等知名廠商進駐精密科學園區，當地的工作機會與就業人口愈來愈多，在人口紅利與基礎機能的強勢支撐下，即使近期房市趨冷，但多數屋主仍相當惜售，因此南屯房市發展相對穩健，房價欲跌不易。

曾冠鈞表示，目前南屯嶺東南路和大墩七街買氣都很熱絡，這兩條路去年前三季的新增房貸件數都在200件以上，平均每天都有成交。

其中大墩七街位於七期南側延至五期重劃區，周邊有大墩國中、大墩國小等明星學校，買方大多是經濟實力較強的企業主或二代，該路段周遭屋齡20年以上中古大樓的價格基本都落在每坪30萬以上，部分預售屋的開價甚至可以達到5~6字頭，在南屯來說，已經算是高價區塊，不過比起七期正核心還是很有競爭力。