快訊

傻眼！50多名旅客還在停機坪 廉航航班直接丟包起飛

林智堅論文案秋後算帳？調查官余正煌：黨聯合公司攻我？歡迎來戰

資金回蛋黃區 台中十大購屋路段三大屯區占8條

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／東森房屋
資料來源／東森房屋

各項重點建設加持，台中房市近年突飛猛進，其中又以屯區最亮眼，東森房屋研究中心彙整聯徵中心資料，2022年前三季台中前10大購屋熱門路段中有8條位於三大屯區，其中北屯區環太東路成交546件最多，其次為敦富路、嶺東南路。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，過去一年台灣房市經歷了升息、政府打炒房、地緣政治風險等種種考驗，民眾對於買房的態度趨於謹慎，以往投資買盤較為熱絡的部分蛋白區、新興重劃區買氣逐漸降溫，資金出現向蛋黃區回流的跡象。

以台中市來說，三大屯區房市各擁題材，北屯有捷運機廠重劃區、廍子重劃區等，西屯有七期新市政中心、水湳經貿園區、中科等，南屯則有五期重劃區、精密科學園區等，三大屯區都是兼顧房市話題與基礎機能的重點區域，房價極具抗跌保值性。

東森房屋黎明向上加盟店店東曾冠鈞表示，南屯區位於七期新市政中心旁，區內有台中捷運綠線4個站口，黎明商圈、秀泰購物中心、好市多、嶺東科大等設施與場所，生活機能非常完備。

此外伴隨大立光等知名廠商進駐精密科學園區，當地的工作機會與就業人口愈來愈多，在人口紅利與基礎機能的強勢支撐下，即使近期房市趨冷，但多數屋主仍相當惜售，因此南屯房市發展相對穩健，房價欲跌不易。

曾冠鈞表示，目前南屯嶺東南路和大墩七街買氣都很熱絡，這兩條路去年前三季的新增房貸件數都在200件以上，平均每天都有成交。

其中大墩七街位於七期南側延至五期重劃區，周邊有大墩國中、大墩國小等明星學校，買方大多是經濟實力較強的企業主或二代，該路段周遭屋齡20年以上中古大樓的價格基本都落在每坪30萬以上，部分預售屋的開價甚至可以達到5~6字頭，在南屯來說，已經算是高價區塊，不過比起七期正核心還是很有競爭力。

至於嶺東南路，鄰近嶺東科大和精密科學園區，買方大多是在附近工作的就業族群，該路段周遭的房價相對友好，屋齡20年以上中古大樓的價格基本落在每坪20萬以上，預售屋開價上看40萬。

台中南屯街景 圖／東森房屋提供
台中南屯街景 圖／東森房屋提供

房市 重劃區 房價

延伸閱讀

平均地權條例三讀 打炒房最高罰5,000萬

預售換約將走入歷史 預售剩自用當道

平均地權條例三讀 私法人購屋須經許可5年不得轉讓

影／走斑馬線2行人再遭撞！台中南屯肇事駕駛辯：A柱擋視線

相關新聞

新零售時代 布局醫藥通路股

自從台股萬點成為常態之後，很多人開始「恐高」，擔心存股的單位成本過高，或者擔心進場後大盤就拉回整理，紛紛想要了解：「萬點以上還能存股嗎？現在又該如何操作？」

資金回蛋黃區 台中十大購屋路段三大屯區占8條

各項重點建設加持，台中房市近年突飛猛進，其中又以屯區最亮眼，東森房屋研究中心彙整聯徵中心資料，2022年前三季台中前10...

台塑四寶估年終可發4.06個月 工會幹部提議修改

台塑四寶2022年獲利雖然較2021年大減，但四寶全年稅前盈餘仍達1180.47億元，以此為基準，四寶合計稅前每股盈餘約3.37元，推估今年年終獎金可發4.06個月本薪。不過，考量疫情、通膨等不確定外部因素，已有工會幹部提議修改公式。

打炒房打中要害？預售屋掀起一波逃命潮

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看昨天三讀通過的「平均地權條例」修正案有哪些重點與影響。

房市淡 遠雄要賣地

房市氛圍不佳，遠雄建設開出賣地第一槍；遠雄建設昨（10）日公告將授權董事長在15億元額度內、處分六都未能及時推案土地，顯...

台塑四寶全年賺901億

台塑四寶昨（10）日公告2022年12月營收暨第4季與全年自結獲利，受俄烏戰爭、通膨等因素衝擊，四寶去年合計稅後純益僅賺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。