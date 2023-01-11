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台塑四寶估年終可發4.06個月 工會幹部提議修改

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

台塑四寶2022年獲利雖然較2021年大減，但四寶全年稅前盈餘仍達1,180.47億元，以此為基準，四寶合計稅前每股盈餘約3.37元，推估今年年終獎金可發4.06個月本薪。不過，考量疫情、通膨等不確定外部因素，已有工會幹部提議修改公式，最快將於第1季底提出，希望能趕在今年發放前適用。

南亞仁武企業工會理事長吳祈忠表示，台塑集團年終獎金計算公式是在2019年才開始運作，原定每5年討論修改，但因近年接連遭遇疫情、通膨、俄烏戰爭等外部黑天鵝因素衝擊，都是當初制定公式時未曾考量的變數，因此為了落實照顧員工以及發揮企業留才等效果，實在有必要重新審視，因此已與總裁時開會時提出，總裁也未有反對意見，因此將著手研擬修改的公式內容，希望能在今年開會討論前提出、盼能趕在今年發放年終獎金時適用。

台塑企業四大公司年終獎金計算原則，是以四大公司平均稅前每股盈餘4.1元核發4.5個月本薪為基準，每增（減）1元加（減）發0.6個月本薪，上限為7個月、下限為3個月。

按照上述獎金計算原則，2022年台塑企業四大公司平均每股稅前盈餘（EPS）為3.37元，核發年終獎金月數是4.06個月本薪。

台塑2022年合併稅前盈餘約438.35億元，南亞為476.25億元，台化為95.89億元，台塑化為169.98億元，四寶合計約1,180.47億元，四寶合計稅前每股盈餘約3.37元。

台塑集團 年終獎金

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