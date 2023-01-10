海洋鹼性離子水為機能水銷售第一 臺鹽董座吳容輝：品質不輸國外競品

台灣瓶裝水市場大餅可說群雄爭霸，其中台塩海洋鹼性離子水連續多年穩坐市佔率第一名。臺鹽（1737）今（10）日宣布，邀請藝人「邰哥」邰智源，擔任2023年度代言人，並拍攝《台塩英雄特攻隊》廣告影片。

臺鹽董事長吳容輝也表示，海洋鹼性離子水持續投入客製化市場，已有不錯成效，以往飯店提供的飲用水都是法國Evian依雲，現在開始選用海洋鹼性離子水，可見品質已不輸給其他國外競品；海洋鹼性離子水也是全國第一瓶進入國際通路好市多Costco通路的鹼性機能水，更是在台灣機能水市場銷售第一。目前海外市場有新加坡和越南，未來希望能與經銷團隊一同打入其他國家的好市多。

台塩海洋鹼性離子水是經特殊電解製程而成，具有水分子團小與海洋微量精華，也與其他瓶裝水產生區隔化。

去年網路平台上出現一則發燒話題，有消費者發現台塩海洋鹼性離子水的瓶裝底部，從特定角度竟可看到一輛藍色跑車，這項意外的發現，旋即在網路掀起話題，台塩團隊也感到非常驚奇。為了回饋消費者，推出「Drink Amazing 一瓶到底，超跑給你」抽百萬跑車活動，凡購買台塩海洋鹼性離子水全系列商品任一瓶，在活動網站完成發票登錄，就可參加月月抽，喝好水、開好車，全台限量日本原裝進口的Toyota GR Supra經典傳奇跑車，將直接由幸運兒開回家。

吳容輝表示，20多年來，台塩海洋鹼性離子水不斷精進生產製程與研發，以不變的品質、甘甜口感及識別度高的鑽石型瓶身，讓喝水不只是解渴，更帶來了健康和食安，成為消費者安心優質的飲水指標。

台塩海洋鹼性離子水是全台灣首創第一瓶鹼性機能水，水源取自台灣海峽，經過奈米級過濾系統、世界獨步「離子交換膜電透析」技術及三效蒸發等專利製程，產製具有水分子團小與海洋微量精華特性的健康好水，蟬聯國內外品質大獎。

臺鹽與台塩海洋鹼性離子水代理商欣臨集團關係企業天工生技股份有限公司，持續跨足具高成長和新型態特性的通路管道，例如透過電商平台、品牌聯名通路等創新行銷，開拓更多新的消費族群，以滿足多元消費習性，更創造穩定收益。

永續循環經濟也是台塩重視議題，台塩海洋鹼性離子水由通霄精鹽廠生產，製程採用先進汽電共生設備，利用環保乾淨的天然氣作為燃料產生電力供應全廠所需，發電後的低壓蒸氣則供應製鹽製程使用。

2023年將完成汽電共生設備更新工程，提升環保、燃料和節能效益，達到乾淨能源與循環經濟的目標。臺鹽團隊朝零廢棄目標前進，致力改良包裝水PET瓶設計，已達成減少使用PET塑料約21噸。未來將持續精進包裝減塑技術，預計於2024年以前完成離子水碳足跡盤查及碳標籤申請。