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嘉義縣輔導優質伴手禮進行包裝改善 10件產品脫穎而出

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
嘉義縣竹崎地區農會優質高山茶禮盒。嘉義縣文化觀光局提供
嘉義縣竹崎地區農會優質高山茶禮盒。嘉義縣文化觀光局提供

嘉義縣文化觀光局今(10)日表示，111年伴手禮行銷輔導暨電商平台展售推廣計畫，輔導嘉義優質伴手禮進行包裝改善，共有10件產品脫穎而出，期盼透過包裝改善，呈現各家品牌形象與產品特色，同時協助業者上架電商平台進行銷售，為業者開發更多元通路管道。

嘉義縣文化觀光局表示，包裝是抓住消費者視線的第一步，透過包裝造型、色彩、圖像風格等在架上吸引目光，進而有購買的慾望。

一個好的包裝設計，可以將品牌行銷、特色與定位，明確地傳遞給消費者，也讓消費者因為「產品包裝」而認識「品牌」。

而檢視目前伴手禮的市場選擇相當多，消費者的選購評估，包裝質感即為關鍵。因此，由嘉義縣文化觀光局規劃，於111年輔導嘉義優鮮業者進行伴手禮包裝改善計畫，最終從22家業者當中遴選出10家業者。

其改造項目包含：紙袋、水果禮盒、咖啡豆包裝、蛋捲禮盒、茶葉罐禮盒組、產品封籤、保冷袋等。

嘉義縣文化觀光局長許有仁指出，經過店家報名申請參加包裝改善的資源輔導申請，邀請產官學界專家進行評選，過程中評審委員們討論得相當熱烈，共選出10家進行資源投入。

許有仁期盼透過包裝，能夠呈現各家品牌形象與產品特色，產品包裝改善後，同步協助業者上架電商平台進行銷售，為業者開發多元通路管道，達到宣傳效果。

許有仁表示，伴手禮包裝改善由業者提出設計需求，與專業團隊、設計師討論產品定位、未來通路設定、品牌形象與風格，並與設計師討論想法與定調設計風格走向。

譬如充滿活潑感的幸福果Q麵(阿波卡樂酪梨崎園)、可愛討喜的甜瓜禮盒(野孩子果園)、帶有時尚與保育風格的咖啡禮盒(一品咖啡莊園)、文青喜氣手繪風的紅藜蛋捲禮盒(永芳囍餅蛋糕)、代表嘉義阿里山風格的特選高山茶(嘉義縣竹崎地區農會)。

典雅大方的口燕酵素禮盒(佳一生物科技)、年輕健康為設計風格的鳳梨禮盒(阿美鳳梨)、以時下流行的太平洋藍融合雲海及山脈的冠軍茶禮盒(高帝園茶業)等。

許有仁說，各家業者針對產品改善都有不同風格與特色，期望透過包裝改善後，在年節即將到來的伴手禮採購潮，能夠創造更多的訂單，提升營業額。

十大神農獎阿美鳳梨年輕討喜包裝。嘉義縣文化觀光局提供
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一品咖啡莊園包裝兼具環保與時尚感。嘉義縣文化觀光局提供
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伴手禮 觀光

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