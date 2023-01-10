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瓦城泰統12月營收達4.41億元 年增5.77%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
年末節慶效益加持 內外布局助成長，瓦城泰統12月營收達4.41億元 年增5.77%。業者提供
年末節慶效益加持 內外布局助成長，瓦城泰統12月營收達4.41億元 年增5.77%。業者提供

年末聚餐商機旺，聖誕及跨年檔期更帶動全台百貨人潮湧聚，全台最大東方美食連鎖餐飲集團瓦城泰統（2729）亦成功搶佔年底節慶熱潮，旗下位於百貨的各品牌門店來客數顯著提升，其中「瓦城」在聖誕節當日業績平均成長近3成，部份分店甚至突破歷史新高業績，各品牌在跨年連假期間亦獲熱烈訂席，進而助攻12月營收續揚達4.41億元、年增5.77%，2022全年營收達45.38億元、年增7.32%。

瓦城泰統集團自11月初集結旗下品牌推出尾牙春酒專案以來，獲得消費者踴躍迴響，且因疫情趨緩，企業舉辦大型聚餐的意願因而提升，大組數訂席較去年增加逾2成，成為年末業績一大助力。另新春外帶年菜開放預購後持續熱銷，不僅年節限定新品成功吸客嘗鮮，訂購即贈開運紅包更加強購買意願，銷售業績截至12月底已較去年成長逾2成，隨年節將至，將可繼續挹注營收成長。

除營收創佳績，瓦城泰統集團亦在年末進行人事調整，邀請具豐富國際媒體經驗的廖梅淳出任集團總經理，未來將以提升淨利為目標，整頓集團體質並力拚未來成長；同時宣布以51%持股比例投資美式早午餐品牌「樂子the Diner」，拓展既有東方風味料理領域，創造寬廣發展空間。此外，集團也期待在新年度廣納人才，不僅於日前舉行明日之星表揚典禮，大規模晉升集團內的年輕優秀同仁，更宣布成立台灣首間「瓦城泰統服務管理學院」，期許能培育、發展更多具競爭力的餐飲服務人才。在內外布局革新之下，助集團穩健邁向2023衝刺年，營運後勢樂觀可期。

展望後市，瓦城泰統集團將集結旗下全品牌自1月13日至2月28日推出新春圍爐宴套餐，搭配「開運抽紅包」電子開運金贈券活動，消費者至餐廳內用消費不限金額皆可參加，完成活動遊戲即贈電子開運金3張，更有機會獲得最高2,000元現抵金。看好餐廳內用團圓餐成長商機，新春圍爐宴套餐及贈券活動可望促進年節期間業績攀升。

瞄準新北消費市場，瓦城泰統集團旗下跨菜系中式料理品牌「時時香」再展新店，將於1月17日進駐秀泰生活樹林店，開幕首三日祭出限量優惠，午、晚餐時段前15組顧客內用消費滿1,200元即招待「霸王甘蔗蝦（3支）」乙份（價值295元）。藉優惠活動加持，預期將放大展店效益，為2023新年度營收再添柴火。

瓦城 營收 開運

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